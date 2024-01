Super prix des soldes pour ce pack avec TV Samsung Mini LED 8K + barre de son Dolby Atmos

Les soldes d'hiver sont synonymes de très bonnes affaires, et ce pack comportant un TV Samsung Mini LED 8K de 65 pouces et une barre de son Samsung compatible Dolby Atmos et DTS Virtual:X n'échappe pas aux promotions et aux ODR. Chez Ubaldi, cet ensemble peut vous revenir à 1 232 euros au lieu de 4 489 euros.

Si les téléviseurs 8K (7 680 x 4 320 pixels tout de même) étaient autrefois réservés à une élite plus fortunée, certains modèles affichent aujourd’hui un prix bien plus accessible, même s’ils restent, pour la plupart, largement hors budget. D’où l’intérêt de surveiller les promotions durant les soldes d’hiver pour celles et ceux qui souhaitent miser sur une qualité d’image inégalée, d’autant qu’on verra de plus en plus de contenus 8K natifs arriver dans le futur. Si l’expérience vous tente, sachez que le TV Samsung TQ65QN800C, accompagné d’une barre de son compatible DTS Virtual:X et Dolby Atmos, est bien moins cher grâce à une promotion doublée d’une belle ODR.

Les atouts de ce pack Samsung

Un TV Neo QLED 8K aux images magnifiques et lumineuses

Une grande diagonale de 65 pouces

Une barre de son compatible DTS Virtual:X et Dolby Atmos

Initialement proposé à 4 489 euros, le pack comprenant un TV Samsung TQ65QN800C et une barre de son Samsung HW-Q60C est désormais affiché à 2 232 euros chez Ubaldi grâce au code promo W17JF0224. Mais en ajoutant l’ODR (offre de remboursement) de 1 000 euros, valable jusqu’au 6 février 2024, vous pourrez obtenir le tout à 1 232 euros.

Pourquoi ce pack Samsung est-il recommandable ?

La pièce maîtresse de ce pack est évidemment ce téléviseur Neo QLED 8K conçu par Samsung. Le TV TQ65QN800C embarque non seulement une dalle qui allie un rétroéclairage avec des mini LED et un filtre à boîte quantique QLED, soit la promesse de contrastes plus profonds et d’une luminosité améliorée, mais il offre surtout une qualité d’image rare grâce à la 8K (7 680 x 4 320) sur une diagonale de 65 pouces. Les contenus sont visuellement magnifiques et lumineux, sublimant les sources HDR et n’oubliant pas de limiter les effets de blooming. Le TV prend par ailleurs en charge les formats HLG, HDR10 et HDR10+, mais fait toujours l’impasse sur le Dolby Vision. Côté gaming, le téléviseur ne déçoit pas avec ses quatre ports HDMI 2.1, qui supportent les technologies d’affichage optimisées pour les jeux, dont l’ALLM et le VRR. Pour ce qui est du système, le TV est naturellement animé par Tizen 7, qui se montre bien plus réactif et complet qu’avant.

Histoire de profiter comme il se doit de ses séries et de ses films, l’audio ne doit pas être négligé. Si le TV Samsung TQ65QN800C propose un environnement sonore plutôt agréable et précis, la barre de son Samsung HW-Q60C incluse dans ce pack ne sera clairement pas de trop. Elle est en plus capable de simuler un son surround 3D grâce à la technologie DTS Virtual, qui donne au son une dimension plus verticale. Ajoutons à cela la présence du Dolby Atmos. De quoi profiter d’une expérience vraiment immersive. La barre de son embarque sept haut-parleurs et s’accompagne d’un caisson de basse. D’autres technologies sonores sont de la partie, comme la fonction Q-Symphony, qui synchronise les haut-parleurs de la barre de son avec ceux du TV.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung TQ75QN800C, aussi valable pour la diagonale de 65 pouces.

