À peine sorti, le Xiaomi Redmi Note 13 est déjà en promo à l’occasion des soldes

Trouver un bon téléphone à moins de 200 euros est moins difficile, surtout avec Xiaomi et son ton nouveau Redmi Note 13. Cette nouvelle référence passe de 229 euros à 199 euros pendant les soldes.

Officialisée il y a quelques semaines, la nouvelle série Redmi de Xiaomi est enfin disponible à la vente. Cette treizième génération a de bons arguments pour plaire et offre un très bon rapport qualité-prix, peu importe le modèle. Le Redmi Note 13, lui, coche bien des cases pour combler les besoins des petits budgets. Aujourd’hui, il se négocie avec une belle petite remise pendant les soldes d’hiver.

Le Xiaomi Redmi Note 13, c’est quoi ?

Un écran Amoled FHD+ de 6,67 pouces à 120 Hz

Une puce efficace : Snapdragon 685

Une bonne autonomie avec la charge 33W

Le Xiaomi Redmi Note 13 dans sa version 8 + 128 Go est vendu à 229,90 euros, mais en ce moment, on le trouve en promotion à 199,90 euros sur le site d’Amazon. C’est aussi le cas sur le site de la marque.

L’entrée de gamme par excellence

Comme à son habitude, Xiaomi ne néglige pas la qualité de ses appareils entrée de gamme. Ici, le Redmi Note 13 joue la sobriété, et semble s’inspirer du design proposé par les iPhone en optant pour des bords plats. Avec ses tranches plates, le téléphone offre une bonne prise en main, et ce, malgré sa diagonale de 6,67 pouces. Le Redmi Note 13 a le mérite de proposer une dalle Oled en Full HD+, idéale pour consulter du contenu multimédia. Vous avez donc droit à des contrastes infinis et une excellente fluidité à l’usage grâce à un taux rafraîchissement à 120 Hz.

En photo, il s’équipe d’un capteur grand-angle de 108 mégapixels, d’un ultra-grand-angle de 8 mégapixels et d’un macro de 2 mégapixels. Si nous ne l’avons pas encore testé, on regrette la présence du mode macro, qui est très anecdotique. Dans de bonnes conditions, il devrait offrir de jolis clichés grâce son capteur principal.

Avec une puce empruntée au modèle précédent

Pour fonctionner efficacement, le Redmi Note 13 s’appuie sur la puce Snapdragon 685 de milieu de gamme — soit la même que sur le Redmi Note 12 4G — accompagnée de 8 Go de RAM. Elle suffit pour assurer les tâches quotidiennes, comme pour de la navigation, musique, petit jeu, réseaux sociaux ou encore visionner du contenu. En revanche, pour les adeptes des jeux 3D gourmands, vous pouvez passer votre chemin.

Enfin, on trouve à l’intérieur un accumulateur de 5 000 mAh. Une batterie assez généreuse, qui permet de faire tenir le téléphone de tenir sans peine une journée. Dans le cadre d’une utilisation plus intensive, la batterie pourrait bien nécessiter un petit passage au stand de temps en temps dans la journée. Quant à la recharge, le Redmi Note 13 4G se contente d’une puissance de 33 W, mais ce modèle entrée de gamme fait mieux que certains concurrents vendu plus cher. Il suffit d’une trentaine de minutes pour récupérer la moitié de l’énergie, ce qui est appréciable sur cette tranche de prix.

