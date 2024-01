Jusqu’à ce soir, le casque AirPods Max d’Apple est à un prix inédit grâce aux soldes

Il y a déjà quelques années qu'Apple a lancé les AirPods Max, son premier modèle de casque audio s'inspirant largement des AirPods Pro. Lancé à un tarif salé comme jamais, ce casque devient plus abordable en ces soldes d'hiver avec un prix qui dégringole de 629 euros à 489,99 euros chez Rakuten.

Les AirPods Max sont le premier casque sans fil d’Apple qui a décidé de confronter Sony, Bose et compagnie sur un marché déjà très concurrentiel. S’inspirant largement des AirPods Pro, ce casque audio allie design premium, performances sonores exceptionnelles et réduction de bruit active de haut niveau. Lancé à un prix élevé, il devient beaucoup plus abordable en ces soldes d’hiver. Jusqu’à ce soir, les Apple AirPods Max sont disponibles avec une réduction de 140 euros.

Les atouts de l’Apple AirPods Max

Un design réussi et des matériaux nobles

Des performances sonores excellentes

Une ANC et un mode transparence réussis

Au lieu de 629 euros habituellement, les Apple AirPods Max sont maintenant disponibles en promotion à 489,99 euros chez Rakuten (vendeur Carrefour) grâce à une réduction et au code promo RAKUTEN40 valable jusqu’à ce soir.

Design et confort premium pour ce casque stylé !

Oui, les Apple AirPods Max sont terriblement chers, les casques audio sur ce segment tarifaire ou plus onéreux encore sont d’ordinaire réservés à une utilisation professionnelle. Le design justifie en partie ce prix. Alors que la plupart des casques audio se contentent d’une structure en plastique, les AirPods Max optent pour des matériaux nobles tels que l’acier, l’aluminium anodisé, l’acier inoxydable et un tissu mesh sur les oreillettes garantissent un certain confort malgré le poids conséquent du casque (385 g).

Quant à la housse… Disons qu’elle est aux antipodes du casque, autant sur le côté esthétique que sur la qualité des finitions. Certains y voient même le pire produit conçu par Apple. Mais elle permet au moins de recharger le casque tout en le laissant rangé dedans. D’ailleurs, Apple annonce une autonomie de 20 heures avec la réduction de bruit active et l’audio spatial activés. Il est même possible de pousser jusqu’à 24 heures avec un volume réduit ou avec l’ANC et l’audio spatial désactivés.

Des performances sonores immersives et de haute volée

Apple est le constructeur qui propose la meilleure réduction de bruit du marché aux côtés de Bose, et nous retrouvons ce savoir-faire dans les AirPods Max. Les six micros du casque captent parfaitement les fréquences extérieures pour ensuite les annuler et nous couper totalement des sons ambiants. Cette technologie permet également de se faire entendre clairement lorsque l’on passe un appel. Le mode transparence doit lui aussi être salué, il permet d’entendre parfaitement son environnement sans avoir à retirer son casque, ce qui est conseillé lorsque l’on se promène dans une rue avec beaucoup d’animation et de circulation.

Côté son, les Apple AirPods Max se dotent de transducteurs de 40 mm, de limiteurs de distorsion et de la fameuse puce Apple H1 pour un son parfaitement net. Au niveau de la puissance sonore, les AirPods Max ne s’imposent aucune limite, ça débouche les tympans ! Nous retrouvons également l’audio spatial avec détection des mouvements de la tête pour une immersion réussie et la sensation de se retrouver réellement au centre de la scène sonore. Enfin, comme tout produit Apple qui se respecte, les AirPods Max dévoilent tout leur potentiel au sein de l’écosystème Apple. Associé à un iPhone ou un MacBook, il se configure en un seul geste et embarque également un genre de balise Bluetooth pour le localiser en cas d’oubli avec le réseau Find My d’Apple.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur les Apple AirPods Max.

