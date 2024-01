Les clients box SFR vont être contents de pouvoir profiter de la meilleure offre possible pour un forfait 5G

SFR a un plan pour contrer Free et son forfait de 250 Go : miser sur sa clientèle box. En effet, son forfait sans engagement est en ce moment 20 euros moins cher par mois si vous possédez déjà une box chez l'opérateur au carré rouge.

Les opérateurs de forfait mobile et box internet historiques multiplient les offres groupées en ce moment pour contrer la hausse des prix intervenues l’année dernière. SFR est très souvent actif sur ce genre d’offre et le prouve encore en ce début d’année avec un forfait 5G de 250 Go qui se retrouve avec 20 euros de remise par mois si vous êtes déjà client Box chez SFR.

Que propose ce forfait en série limitée chez SFR ?

Les appels, SMS/MMS illimités avec 250 Go de 5G

Appels, SMS et MMS illimités vers l’Europe, les DOM, les USA, le Canada et la Chine

Sans engagement et moins cher pour les clients box SFR

En ce moment, le forfait SFR de 150 Go est disponible avec une remise de 20 euros par mois pour les clients Box SFR, soit 16,99 euros par mois au lieu de 36,99 euros mensuels pour les clients réguliers. C’est de loin de forfait de 250 Go le plus avantageux, devant celui de Free.

SFR veut faire de l’ombre à Free

Comme tous les autres opérateurs mobile et box, SFR lui aussi a augmenté ses prix durant l’année 2023, tout du moins , baissé la durée de promotion de ses offres. Il souhaite aujourd’hui récompenser ses clients fidèles avec son forfait 5G sans engagement de 250 Go. Avec autant de données, autant dire que vous ne serez pas lésé de ce que peut offrir votre mobile comme le streaming de vidéo, même en 4K, la navigation fluide sur les réseaux sociaux ou même le jeu en ligne où que vous soyez. Les données disponibles pour l’étranger sont aussi à l’honneur puisque l’opérateur propose 100 Go dans ce cas-ci, là où les autres opérateurs ne dépassent pas 30 ou 35 Go sur ce type de forfait.

Dans le cas où vous seriez à court de Go dans votre utilisation mensuelle, vous pouvez passer par l’application SFR et Moi pour ajouter quelques données supplémentaires (option payante).

SFR n’oublie pas les communications

Les appels sont bien évidemment illimités partout en France vers les mobiles et les fixes. Mais c’est aussi le cas depuis les zones Europe, les DOM, les USA, le Canada et la Chine. C’est illimité aussi avec les SMS et les MMS depuis et vers ces mêmes localités.

SFR est aussi un opérateur misant à fond sur les options. Il est par exemple possible pour quelques euros de plus par mois de souscrire à divers services comme Sybel et ses centaines de séries audio, Cafeyn et son accès à toute la presse numérique ou encore Deezer en multicomptes pour toute la famille.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir à SFR lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

