Ce bon Chromebook convertible soldé à -30 % va plaire aux petits budgets

Un PC portable qui se transforme en tablette, c’est ce que propose l’Acer Chromebook Spin 513. Polyvalent, ce laptop profite des soldes pour passer de 349 euros à 249 euros seulement.

Acer compte un bon nombre de références côté PC portables, on y trouve à tous les prix, et même des Chromebook, comme le Spin 513. Cette référence a l’avantage de s’utiliser comme ordinateur que comme tablette grâce à sa charnière. Il ne manque pas d’autonomie, et son interface ChromeOS est à un plaisir à utiliser. Intéressés ? Les petits budgets seront ravis d’apprendre qu’il coûte 100 euros de moins grâce à cette offre pendant les soldes.

Les atouts du Acer Spin 513

Un format 2-en-1 avec un écran tactile de 13 pouces pivotant à 360°

Un laptop léger avec de belles finitions

Endurant et ChromeOS agréable à utiliser

Au lieu d’un prix barré à 349 euros, le PC portable Acer Chromebook Spin 513 s’affiche à 299 euros sur le site Boulanger, mais grâce à une ODR de 50 euros, le laptop se négocie à 249 euros seulement.

Une machine 2-en-1 pratique au quotidien

Au vu de son tarif, le Chromebook Spin 513 d’Acer surprend par sa qualité. Il offre de belles finitions, avec un châssis en aluminium à la fois solide et léger, grâce à ses 15 mm d’épaisseur et son poids de 1,2 kg seulement. Il s’accompagne d’un petit écran de 13,3 pouces et a la particularité d’être tactile pour s’utiliser comme une tablette grâce à sa charnière à 360°.

Vous pouvez l’utiliser en mode tablette qui fonctionne parfaitement avec des stylets, pour la prise de notes, par exemple, ou bien de faciliter la prise en main pour les enfants qui voudraient jouer ou regarder du contenu. D’ailleurs, l’écran profite d’une définition Full HD et est protégé par du Gorilla Glass pour plus de solidité. Et pour vous aider à rester productif tout au long de la journée, le constructeur propose un laptop endurant puisqu’il peut tenir 13 heures et 30 minutes avant de retrouver une prise électrique.

Un OS qui assure une bonne expérience utilisateur

Pour fonctionner efficacement, le Spin 513 est propulsé par la puce Snapdragon SC7180 avec 4 Go de mémoire vive. Ce n’est pas la plus performante des configurations, mais aura du répondant pour accomplir les tâches de bureautique ou du multitâche. Étant un Chromebook, ce laptop utilise Chrome OS, le système d’exploitation imaginé par Google. Il permet de tirer le meilleur parti des applications téléchargées sur le Google Play Store, mais aussi de garantir une expérience fluide pour une meilleure productivité.

Vous pourrez compter sur 64 Go de stockage en eMMC pour pouvoir sauvegarder des fichiers volumineux, mais si ce n’est pas suffisant, sachez que ce laptop dispose d’un port MicroSD pour augmenter la mémoire interne. Quant au reste de la connectique, elle est assez complète avec tout de même deux ports USB-C, un port USB 3.2, une prise jack.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs Chromebooks à choisir en 2024 ?

Comment ne pas rater les bons plans des Soldes d’hiver ?

Les soldes d’hiver 2024 se déroulent du mercredi 10 janvier 2024 à 8h, jusqu’au mardi 6 février prochain à 23h59. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.