Cette tablette Lenovo Oled, 144 Hz et charge rapide chute à 220 € pendant les soldes

Pour une tablette équipée d’une dalle Amoled à 144 Hz, d’un processeur Qualcomm puissant et d'une grosse batterie, la Lenovo Xiaoxin Pad Pro de 2023 est affichée à un prix bien bas : elle est disponible à seulement 220 euros durant les soldes.

La Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2023 est une tablette que l’on retrouve surtout sur le marché chinois, mais en réalité, il s’agit d’une version proche de la Lenovo Tab P12 Pro, que l’on connaît davantage en Europe. La Xiaoxin Pad Pro est une bonne alternative à choisir si l’on souhaite acquérir une tablette abordable avec une fiche technique musclée. Elle est d’ailleurs encore plus abordable pendant les soldes, et chute à 220 euros.

Ce que propose la Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2023 ?

Une dalle Amoled de 12,7 pouces à 144 Hz

Une puce puissante : Snapdragon 870

Une autonomie satisfaisante couplée à la charge rapide

Au lieu d’un prix barré à 357,14 euros, la tablette Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2023 est actuellement remisée à 220 euros sur le site AliExpress.

Une tablette pas chère bien équipée

La Lenovo Xiao P12 Pro a beau être proposé à un tarif contenu, la firme chinoise délivre une tablette sans concession, qui a de beaux arguments pour convaincre le public. On a une ardoise bien finie et réussie. À la fois sobre et élégante, cette dernière s’équipe d’un grand écran Amoled de 12,7 pouces affichant une définition WQHD+ (2 944 × 1840 pixels).

La qualité d’image est au rendez-vous, et on retrouve même une compatibilité avec le Dolby Vision et le HDR10+ pour plus de luminosité et une restitution plus fidèle des couleurs. Côté audio, on a droit à quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos, une fonctionnalité qui devrait offrir un son plutôt immersif et vaste.

Qui en a sous le capot

Cette ardoise tactile est propulsée par le processeur Qualcomm Snapdragon 870. Avec cette puce, la tablette est performante au quotidien, que ce soit pour les usages classiques, ou bien pour des tâches plus poussées, comme faire tourner des jeux 3D et tout ça sans aucune difficulté. D’autant plus que son écran dispose d’un taux de rafraichissement de 144 Hz pour apporter un gain de fluidité en jeu.

Elle conviendra aussi à un usage professionnel, il sera possible d’utiliser un stylet ou encore y ajouter un clavier pour la transformer en PC portable. Une tablette polyvalente, qui dispose d’une grosse batterie de 10 200 mAh. Elle sera donc capable de tenir un bon moment lors de votre trajet en avion ou train, par exemple. Enfin, elle est même compatible avec la charge rapide jusqu’à 45 W pour récupérer rapidement des pourcentages.

