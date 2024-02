Le tout récent Bose QC Ultra, avec une super réduction de bruit active, est soldé à -22 %

Le Bose QC Ultra, lancé en octobre dernier, fait partie des tout derniers casques haut de gamme de la marque. L'un de ses principaux points forts ? Sa réduction de bruit active, qui ne déçoit vraiment pas. Si ce programme vous tente, sachez que ce casque coûte 386 euros au lieu de 499 euros chez Boulanger grâce à un code promo.

Nouveau design confortable, réduction de bruit active ultra efficace, audio spatial… Bose a visiblement mis le paquet pour son QC Ultra, son casque audio haut de gamme lancé cet automne. L’un de ses seuls défauts, c’était son prix, que l’on a jugé trop élevé à son lancement. Heureusement, pour le dernier jour des soldes d’hiver, une réduction et un code promo viennent adoucir la facture.

Les points essentiels du Bose QC Ultra

Un format circum-aural confortable

Une très bonne qualité audio

Une excellente réduction de bruit active

Initialement proposé à 499,99 euros, puis réduit à 429,99 euros, le casque audio Bose QC Ultra est désormais affiché à 386,99 euros chez Boulanger grâce au code promo AUDIO10.

Si vous souhaitez une alternative moins chère, sachez que le Bose QC SE est disponible à 199,99 euros au lieu de 269,99 euros.

Un design soigné et surtout confortable

À première vue, le Bose QuietComfort Ultra est assez différent des anciens casques audio haut de gamme de la marque, même si on retrouve çà et là quelques points communs. Ce modèle est conçu en cuir synthétique, en aluminium et en plastique, soit un ensemble plutôt noble et surtout solide. Le poids reste quant à lui maîtrisé avec seulement 250 grammes sur la balance, et même bien réparti pour éviter une pression sur le crâne. Ajoutons aussi que le casque est doté d’un format circum-aural : les coussinets englobent les oreilles au lieu de simplement se poser dessus, ce qui augmente clairement le confort.

Le Bose QC est par ailleurs compatible avec Google Fast Pair et pourra être lié à un smartphone Android ou un Chromebook de façon très rapide. Le casque s’accompagne aussi d’une application, Bose Music, qui se révèle très complète. On peut même y créer des modes selon ses préférences d’écoute : pour chacun d’entre eux, on pourra configurer le niveau de réduction de bruit, le coupe-vent et le son immersif (activer le mode stéréo, l’audio spatial ou l’audio spatial avec suivi des mouvements de la tête). Le Bluetooth multipoint est aussi de la partie.

Une réduction de bruit qui impressionne

Le Bose QC Ultra propose non seulement une isolation passive très efficace grâce à son format circum-aural, mais il offre aussi et avant tout une réduction de bruit active de haute volée qui va bien couvrir les voix et les fréquences médiums et nous plonger dans une bulle. Ce n’est pas étonnant venant de Bose. Attention toutefois aux sonorités plus aiguës qui seront moins bien gommées. Autrement, différents modes de réduction de bruit sont disponibles, ainsi qu’un mode « attentif », qui va vous permettre d’entendre tous les sons extérieurs.

La qualité audio n’est pas en reste. On retrouve d’abord plusieurs codecs audio : SBC, AAC, mais également l’aptX adaptative. Ce modèle est aussi l’un des rares casques du marché à être certifié du label Snapdragon Sound de Qualcomm. La signature sonore de ce casque est également tournée vers les basses, mais l’égaliseur présent dans l’application sera bien utile. Enfin, côté autonomie, le casque a pu tenir 31 heures avec le volume à 70 % et la réduction de bruit au maximum. La charge complète se fait en USB-C en deux heures et demie, et 15 minutes suffisent à récupérer deux heures d’écoute.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Bose QuietComfort Ultra.

