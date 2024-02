Le TV LG OLED55C3, l’un des meilleurs téléviseurs 4K OLED du marché, perd plus de la moitié de son prix

Si l'on souhaite s'offrir un nouveau téléviseur OLED et qu'on ne veut surtout pas se tromper et être déçu, miser sur un modèle premium de LG n'est généralement pas une mauvaise idée, surtout quand il est en promotion. Le LG OLED55C3, que l'on a noté 9/10, est justement moins cher : il peut vous revenir à 1 013 euros au lieu de 2 099 euros chez Ubaldi.

L’OLED est encore aujourd’hui la technologie d’image la plus recherchée et la plus appréciée sur le marché des téléviseurs. Et si l’on souhaite vraiment taper dans le mille, alors il faut aller voir du côté de LG, qui règne en maître sur le secteur des TV OLED. L’une de ses séries les plus récentes, la C3, nous a d’ailleurs bien plu, à tel point qu’on lui a accordé l’excellente note de 9/10. Son principal point noir ? Les prix très élevés des TV, forcément. Heureusement, des promotions peuvent adoucir la facture, comme actuellement : le LG OLED55C3 peut vous revenir à moins de 1 100 euros grâce à une ODR et un code promo.

Les atouts du TV LG OLED55C3

Une dalle OLED lumineuse

Un upscaling performant

Quatre entrées HDMI 2.1 + VRR et ALLM

Lancé à 2 099 euros, puis réduit à 1 290 euros, le TV LG OLED55C3 est désormais proposé à 1 213 euros chez Ubaldi grâce au code promo W6JF0224. Mais grâce à une ODR de 200 euros valable jusqu’au 7 mars 2024, le TV peut vous revenir à 1 013 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le LG OLED55C3. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La LG OLED55C3 au meilleur prix ?

Une qualité d’image qui impressionne

Avec ses bordures très fines et son pied central assez large et surélevé (qui permet d’ailleurs de placer une barre de son devant l’écran), le TV LG OLED55C3 partage esthétiquement plusieurs points communs avec son prédécesseur, le C3. C’est au niveau de l’écran, dalle OLED Evo 10 bits 4K de 55 pouces, que les principales nouveautés se situent. On a tout d’abord la chance d’avoir une dalle bien plus lumineuse. Au cours de notre test, nous avons mesuré, en mode Filmmaker, un pic de luminosité de 835 cd/m² pour une fenêtre de 10 %, soit une valeur supérieure à celle proposée par le C2 (780 cd/m² dans les mêmes conditions). La série G3 fait certes mieux, mais le résultat est tout à fait satisfaisant. Notez surtout que dans l’ensemble, la qualité d’image du C3 est tout simplement sublime, que les angles de vision sont bien larges et que les couleurs sont bien fidèles à la réalité.

Du reste, on a droit aux compatibilités avec les normes HDR, HDR10 (mais toujours pas HDR10+) ou encore Dolby Vision et Dolby Vision IQ, une évolution du Dolby Vision classique. Le TV embarque également le processeur de traitement d’image Alpha 9 de 6e génération, qui offre encore plus de puissance au téléviseur afin d’obtenir une meilleure réactivité dans les ajustements des images et qui promet une mise à l’échelle des contenus bien plus précise.

Un TV parfait pour le jeu

La série C3 embarque évidemment les fonctions d’optimisation pour le gaming. On a d’abord droit à quatre entrées HDMI 2.1 à 48 Gbit/s, ce qui est plutôt rare, et qui autorisent bien sûr l’affichage en 4K@120fps pour les consoles next-gen. Les fonctions VRR pour les fréquences variables et ALLM pour la latence et le temps de réponse réduits sont aussi de la partie, de même que les compatibilités avec AMD FreeSync Premium et G-Sync de Nvidia pour lutter contre les déchirures d’écran et les saccades. Pour couronner le tout, nous avons mesuré un input lag de 12,5 ms avec le mode Optimiseur de jeu activé lors de notre test. Un taux que l’on peut encore diminuer jusqu’à 9,2 ms avec la fonction « Renforçateur ». C’est l’un des temps de retard à l’affichage les plus bas du marché, c’est dire.

Enfin, WebOS 23 est évidemment de la partie et le système maison de LG profite lui aussi de quelques améliorations, comme l’apparition des Quick Card ou encore un nouvel affichage des notifications. Des plateformes de cloud gaming, comme Nvidia GeForce Now et Utomik, sont aussi accessibles.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du TV LG OLED65C3, aussi valable pour la diagonale de 55 pouces.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles ayant la même diagonale que le LG OLED55C3, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV 4K 55 pouces (OLED, QLED ou LCD) du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.