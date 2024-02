Super prix pour ce pack sécurité Amazon avec 4 caméras bradé à -55 %

Même après la période des soldes, on tombe sur de bonnes affaires, comme ce kit de surveillance contenant quatre caméras Blink Outdoor d'Amazon qui chute à 169 euros, contre 379 euros de base.

Conçue pour surveiller l’extérieur de votre domicile, la gamme Blink Outdoor s’avère efficace pour sécuriser votre domicile. Et sans pour autant investir une grande somme. D’ailleurs, le géant américain revoit à la baisse le prix du lot de 4 caméras et revient à moins de 170 euros.

Quels sont les avantages de ce kit Amazon Blink ?

Quatre caméras extérieures endurantes et robustes

Un rendu d’image en 1 080p

Une vision nocturne HD et détection des mouvements

Habituellement vendu à 379,99 euros, le kit de 4 caméras Blink Outdoor se vend en ce moment à seulement 169,99 euros sur Amazon.

Un système de surveillance complet

Pas de surprise avec la Blink Outdoor, ici, on a une caméra destinée pour l’extérieur, et qui est apte à résister aux intempéries. Vous pouvez très bien l’installer à l’intérieur de votre domicile, si besoin. Au nombre de quatre, ces caméras sont simples à installer. Pas de câbles, pas de travaux à réaliser, ni besoin de faire appel à une assistance professionnelle.

Il vous suffit de créer un compte sur l’application Blink Home Monitor (disponible sur iOS et Android) et de configurer le Blink Sync Module, puis d’insérer les piles AA (incluses) dans les caméras. Elles n’ont pas besoin d’être rechargées régulièrement, puisqu’elles assurent deux ans d’autonomie. Vous pouvez les placer où vous le souhaitez grâce au support qui se fixe sur n’importe quelle surface.

Efficace pour surveiller chaque recoin

Une fois en route, les Blink Outdoor sont capables de filmer en 1080p pour un rendu propre, manquant parfois de détails, mais restent exploitables. Elles sécurisent votre domicile de jour comme de nuit, car elles disposent d’une vision nocturne infrarouge afin de ne rien louper de ce qui se passe une fois la nuit tombée (en 720p uniquement en revanche). Équipées de micros et d’un système audio bidirectionnel, vous pourrez aussi entendre vos visiteurs et leur répondre, que vous soyez chez vous ou non.

On retrouve ensuite de nombreuses fonctionnalités pour assurer une bonne sécurité comme la possibilité de recevoir des notifications sur son smartphone ou tablette quand la détection de mouvement détecte une présence humaine. Il est même possible de configurer des « zones de détection », ce qui est idéal pour ne pas faire vibrer votre téléphone toutes les 5 minutes, car la caméra filme aussi une partie de la rue passante. Amazon oblige, les caméras de la marque sont évidemment compatibles avec Alexa et s’intègrent même parfaitement dans l’écosystème de la firme de Jeff Bezos. Si vous possédez un Echo Show, vous pourrez alors demander à l’assistant virtuel de vous afficher un rendu vidéo de la caméra choisie ou tout simplement d’activer et de désactiver votre système de surveillance.

