Cette puissante barre de son JBL avec enceintes détachables est à -40 % pour les French Days

Si la barre de son JBL Bar 1000, dont on a adoré le système d’enceintes détachables, souffrait d’un rapport qualité/prix moyen, cette référence vaut bien plus le détour lorsqu’elle est proposée en promotion, comme aujourd'hui pour les French Days. Chez Boulanger, on la trouve ainsi à 699 euros au lieu de 1 199 euros, son prix de lancement.

La JBL Bar 1000, une barre de son compatible Dolby Atmos 7.1.4 et DTS : X, se démarque de la concurrence avec ses enceintes détachables, qui offrent une scène surround arrière très appréciable. Mais ce modèle n’est pas non plus dénué de petits défauts. La barre de son de JBL est donc bien plus facilement recommandable lorsqu’elle est moins chère, son rapport qualité/prix devenant ainsi plus correct. C’est bel et bien le cas aujourd’hui grâce à une remise de 500 euros lors des French Days.

Les points positifs de la JBL Bar 1000

Une bonne scène surround arrière

Des enceintes détachables pratiques

Les protocoles AirPlay, Google Chromecast et Spotify Connect supportés

Lancée à 1 199 euros, la JBL Bar 1000 est actuellement affichée à 699 euros chez Boulanger.

Des enceintes surround détachables qui font la différence

La barre de son JBL Bar 1000 est plutôt classique esthétiquement avec ses angles légèrement biseautés et ses extrémités courbes. Sa hauteur s’élève à 5,6 cm et sa longueur à 120 cm. Mais sachez que cette longueur peut se réduire à 88 cm lorsqu’on lui ôte ses deux extrémités, qui sont tout simplement des enceintes surround détachables. Et c’est bien là l’un des principaux atouts de cette barre de son.

Ces enceintes sont en effet très pratiques, d’abord parce qu’elles peuvent fonctionner sans le moindre fil grâce à leur batterie intégrée. Cette absence de fil permet de les placer où l’on souhaite dans sa pièce. Équipées d’un haut-parleur large bande de 7 cm de diamètre, identique à ceux de la section verticale de la barre, ainsi que d’un tweeter chacune, ces enceintes offrent une scène surround arrière très convaincante. L’idéal est d’ailleurs de les positionner à plat pour que les effets verticaux soient dirigés vers le plafond.

Un système home-cinéma complet

La JBL Bar 1000 s’accompagne aussi d’un caisson de basses assez imposant, qui a d’ailleurs un comportement volcanique, peu audible à faible volume et un peu trop rentre-dedans dans certaines scènes bruyantes. La barre, qui diffuse le son au format 7.1.4, se montre plus posée, mais elle manque un peu de dynamisme. De plus, malgré les quatre transducteurs tournés vers le plafond, les effets verticaux en Dolby Atmos ou DTS : X ne nous ont pas particulièrement marqués. Toutefois, l’immersion horizontale est très bonne.

Notez que la barre de son est aussi équipée d’un système de calibration acoustique, que l’on peut réaliser depuis l’application JBL One. Une fonctionnalité qui permet d’optimiser la spatialisation horizontale et verticale du son. Attention, le caisson de basses ne peut pas être calibré, ce qui est dommage, car les basses fréquences sont les plus impactées par les caractéristiques de la pièce d’écoute. Enfin, la JBL Bar 1000 marque des points avec son support des protocoles AirPlay, Google Chromecast et Spotify Connect, qui permettent ainsi d’écouter de la musique en stéréo depuis tous les services de musique.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de la JBL Bar 1000.

Pour ne rien rater des French Days 2024

La première édition des French Days pour l’année 2024 se tiendra du mardi 30 avril à partir de 7h jusqu’au mardi 7 mai à 23h59. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

