Difficile de trouver plus abordable que ce lot de 4 ampoules connectées à moins de 30 €

Si vous souhaitez vous équiper d’ampoules connectées, Amazon rend plus abordable ce lot de 4 ampoules Tapo : seulement 29 euros, au lieu de 39 euros habituellement.

Référence dans la lumière connectée, Philips s’est imposé auprès du grand public avec sa gamme Hue. Seul point noir, le prix relativement élevé… Et avec les soldes maintenant terminés, il est plus difficile de trouver des bons prix. Heureusement, il existe des ampoules vraiment abordables et plutôt efficaces. C’est le cas de Tapo qui conçoit des ampoules connectées pourvues de 16 millions de couleurs et très simples à utiliser. En ce moment, sur Amazon, un lot de 4 Tapo L530E coûte moins de 30 euros.

La Tapo L530E, c’est quoi ?

4 ampoules qui se connectent à votre Wifi

Programmables et s’illuminent parmi 16 millions de couleurs

Compatible avec les assistants vocaux

Tapo L530E vendu à 39,90 euros, le kit de 4 ampoules connectées Tapo L530E est maintenant remisé à 29,90 euros sur Amazon.

Une installation rapide et intuitive

La Tapo L530E est une ampoule connectée tout à fait recommandée pour les petits budgets qui n’ont pas les moyens de s’acheter un modèle de Philips Hue. Avec ces ampoules, pas besoin d’un hub pour piloter le tout. Il suffit de les connecter au Wifi et d’installer l’application Tapo pour lancer la configuration. Elle est assez rapide et intuitive.

C’est une ampoule LED assez classique au format E27 (équivalence 60 W) et qui se veut particulièrement économe (classée A+), pour une lumière jusqu’à 806 lumens. Elle a aussi l’avantage d’offrir une durée de vie de 15 000 allumages.

Un éclairage personnalisable et programmable

Elles s’illuminent dans pas moins de 16 millions de nuances colorées pour créer une ambiance personnalisée et harmonieuse dans votre salon. Vous pourrez très facilement régler l’intensité et la couleur des ampoules directement depuis l’application du constructeur. Il est possible de créer des scénarios et d’avoir une ambiance selon l’occasion, comme regarder des films. Enregistrez-le en tant que paramètre que vous pouvez simplement sélectionner pour les futures soirées cinéma.

L’application offre de nombreuses fonctions, comme pour déclencher un minuteur, planifier les activations, ou encore un mode absent qui consiste à simuler une présence dans la maison et dissuader des visiteurs indésirables. Enfin, vous pouvez piloter vos éclairages en les associant à votre assistant vocal préféré depuis l’app et les contrôler ainsi avec votre voix.

