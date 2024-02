Cdiscount déstocke ce laptop gaming Lenovo doté d’une RTX 3060 et d’un écran WQHD à 165 Hz

Il n’est pas impossible pour les petits budgets de trouver son bonheur dans des machines gaming pour lancer vos jeux préférés sans débourser plus de 1 000 euros. C’est le cas avec ce Lenovo Légion 5 avec RTX 3060 qui tombe à 699 euros.

On trouve plus régulièrement des cartes graphiques RTX de série 4000 sur les PC portables gaming, mais ces machines sont encore loin d’être à la portée de tous. C’est pourquoi celles qui sont équipés de la série 3000 restent une bonne alternative, puisqu’elles permettent de jouer dans de bonnes conditions sans se ruiner. Avec le Legion 5 (15ITH6H), vous avez droit à une RTX 3060 couplée à un processeur Intel Core i5 de 11ᵉ génération, le tout pour moins de 700 euros.

Que propose le Lenovo Legion 5 (15ITH6H) ?

Un écran LCD de 15,6 pouces en WQHD et 165 Hz

Un combo i5-11400H + RTX 3060 + 16 Go de RAM

Un SSD NVMe de 512 Go

Avec un prix barré à 1 399 euros sur Cdiscount, le laptop Lenovo Legion 5 15ITH6H s’affiche à un prix plus doux : 699,99 euros.

Une machine efficace pour lancer vos jeux

On peut dire que pour son prix le Lenovo Legion 5 (15ITH6H) est un bon investissement à faire pour les joueurs et joueuses aux budgets limités. Sous le capot, on trouve une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060. Elle tient encore la route aujourd’hui sur les derniers jeux AAA avec une expérience agréable. Vous pouvez même vous permettre d’activer le ray-tracing pour sublimer vos graphismes ou le DLSS pour gagner une poignée de FPS supplémentaire.

Pour assurer une bonne expérience en dehors du jeu, le Legion 5, est animé par un processeur Intel Core i5 — 11400H cadencé à 2,7 GHz (mode boost jusqu’à 4,5 GHz), avec 16 Go de RAM. Avec cette configuration, le laptop de Lenovo est aussi à l’aise pour faire du multitâche ou faire de la création de contenus (montage vidéo, retouche photo, etc). Quant au stockage, il est assuré part à un SSD M.2 NVMe PCIe de 512 Go qui va apporter une dose de fluidité bienvenue à l’ensemble du système.

Équipé d’un écran qui assure une bonne fluidité

Une bonne carte graphique n’est rien sans un bon écran, ce que Lenovo n’a pas oublié sur son appareil qui mise sur une dalle de 15,6 pouces WQHD (2 560 × 1 440 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz. L’affichage est fluide, vous permettant de ne louper aucun détail, notamment dans les jeux types FPS. Autrement, le Legion 5 se montre plutôt sobre, mais imposant avec son système de ventilation. Il respire la solidité avec son boîtier en aluminium noir mat d’une robustesse certaine. Et malgré sa diagonale de 15,6 pouces, le laptop de Lenovo profite d’un format assez compact et nomade, mais pèse tout même 2,4 kg.

Côté connectique, ce modèle est plutôt fourni avec deux ports USB C, trois ports USB 3.2, un port HDMI, une prise LAN, et un port jack 3,5 mm. Le Bluetooth 5.1 et Wi-Fi 6 sont aussi de la partie pour connecter des accessoires sans fil. En revanche, l’autonomie pêchera un peu sur ce laptop qui promet jusqu’à 7,5 heures d’autonomie, mais il ne faut pas en espérer plus d’un PC portable dédié au gaming.

Les références gaming sont nombreuses sur le marché, et si vous souhaitez comparer ce laptop Lenovo avec la concurrence : voici notre guide d’achat sur les meilleurs PC portables gamer en 2024.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.