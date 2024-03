Le Stilus E-Touring perd 1 000 €, un vélo électrique premium de Décathlon qu’on recommande chaudement

Chez Decathlon, on trouve de très bonnes références côté vélo électrique. Le Stilus E-Touring est un modèle haut gamme avec une fiche technique musclée qui devient bien plus intéressant en passant de 3 499 euros à 2 499 euros.

Si Decathlon propose des vélos électriques à prix attractif, la firme française a aussi dans son catalogue des références plus haut de gamme. Parmi elles, on trouve le Stilus E-Touring, un vélo à assistance électrique qui s’équipe de composants plus élitistes avec un moteur Bosh performant et une grosse batterie. Son prix ne le place dans les modèles les plus abordables, mais grâce à cette remise de 1 000 euros, il devient plus envisageable de se le procurer.

Ce qu’il faut retenir Decathlon Stilus E-Touring

Un vélo tout chemin polyvalent

Un moteur Bosch Performance Line CX avec un couple de 85 Nm

Une autonomie très musclée : jusqu’à 130 km

Au départ à 3 499 euros, le vélo électrique Decathlon Stilus E-Touring se négocie en ce moment à 2 499 euros sur le site de la marque française. Pour faire baisser davantage la facture, vous pouvez très bien profiter des aides de l’État.

Un VTC bien fini

Le Stilus E-Touring est un vélo électrique doté d’un cadre robuste en forme de U pour faciliter l’enjambement du vélo. Il profite d’une conception soignée sans de soudures grossières apparentes. Il s’équipe de roues de 29 pouces avec des pneus Schwalbe Al Grounder, pour être préparé au tout chemin. Dépourvu de suspension, il est assez rigide ce qui va probablement jouer sur le confort. Il embarque tout de même plusieurs points de fixations sur les fourches avant pour assurer le bikepacking ou la randonnée.

Niveau équipement, il possède un garde-boue à l’avant et à l’arrière, une béquille, et un porte-bagages qui supporte les sacoches. Au total, le Stilus E-Touring peut supporter 145 kg. Concernant le poids du vélo, cela dépendra du modèle que vous choisissez. Il existe 3 tailles, S, M et L allant jusqu’à 26,4 kg pour la plus grande taille. Si vous n’avez pas de local pour le ranger ni ascenseur pour le monter chez vous, cela pourrait s’avérer délicat.

Un vélo performant pour arriver très vite à destination

Le VAE Stilus E-Touring s’équipe d’un moteur central Bosch Performance Line CX avec un capteur de couple de 85 Nm. Dans les faits, c’est un vélo hyper réactif au démarrage et à l’aise dans les pentes et grimper les plus inclinés. Son moteur le rend vif à l’accélération et lors des relances, la transmission par dérailleur Microshift Advent X à 10 vitesses est assez vive.

Ce modèle brille non seulement par ses performances, mais également pour son autonomie, car Decathlon y intègre une grosse batterie de 750 Wh. Une grande capacité qui permet de parcourir jusqu’à 130 km d’autonomie, selon la marque. Bien sûr, tout dépendra du mode utilisé, mais aussi du gabarit de l’utilisateur, la typologie du terrain emprunté ou encore la pression des pneus. Il devrait tenir pendant de long trajet, et conviendra pour quiconque se déplace quotidiennement. Le Stilus E-Touring est même compatible avec la charge rapide (4A) pout faire le plein d’énergie plus vite.

