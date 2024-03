Xiaomi Redmi Note 13 vs Samsung Galaxy A15 : quel champion de l’entrée de gamme en promo choisir ?

Trouver un bon téléphone pour environ 200 euros est moins difficile, surtout avec Xiaomi et Samsung qui offre un très bon rapport qualité-prix avec leur Redmi Note 13 4G et Galaxy A15 4G. Mais, lequel de ces deux modèles en promotion mérite le plus votre argent ? Découvrez notre comparatif afin de déterminer lequel est fait pour vous.

Vous avez un budget autour de 200 euros pour acheter un smartphone ? À gauche, on trouve Xiaomi, qui sort un Redmi Note 13 4G, prenant la suite d’une illustre lignée de mobiles pas chers et équilibré. À droite, Samsung, la marque la plus vendue sur Android avec son côté rassurant qui nous présente un Galaxy A15 4G mieux équipé que son prédécesseur pour faire face à la rude concurrence.

Ces deux récentes références sont actuellement en promotion, et paraissent être une bonne affaire. Mais, lequel choisir ? Nous allons tenter de vous éclairer dans votre choix à travers ce comparatif en détaillant chacune des qualités et des inconvénients des deux produits.

Les deux téléphones en promotions :

Deux modèles pas chers, profitant d’une bonne qualité de fabrication

Le Redmi Note 13 et Galaxy A15 n’ont rien d’original, mais les deux constructeurs ont réalisé un travail sérieux. L’appareil de Xiaomi profite d’une qualité de fabrication de bon niveau. S’il a tendance à garder les traces de doigts, nous avons peu de choses à lui reprocher. La prise en main confortable avec les tranches plates et les boutons sont bien positionnés, facilement accessibles et réactifs. Samsung apporte aussi une attention particulière sur l’esthétique de ses produits pas chers. C’est pourquoi il n’est pas étonnant que le Galaxy A15 4G est une ressemblance avec ses confrères vendus plus cher, avec les capteurs visuellement séparés les uns des autres. Une apparence minimaliste au dos, qui s’accompagne d’angles très arrondis et de tranches assez prononcées pour assurer une bonne préhension en main.

Sur le volet photo, le Redmi Note 13 embarque un capteur grand-angle de 108 mégapixels, d’un ultra-grand-angle de 8 mégapixels et d’un macro de 2 mégapixels. En réalité, les clichés sont capturés en 12 Mégapixels. En plein jour, les performances sont honorables, mais sans plus. Cela suffit pour la majorité des usages, comme pour les réseaux sociaux, par exemple. Il offre un bon contraste, la luminosité est assez bien gérée, et les couleurs, bien que pâles, sont assez naturelles. La marque a fait des progrès sur son mode nuit, mais ce dernier reste encore peu exploitable. Concernant le Galaxy A15, il se compose d’un grand-angle de 50 mégapixels, un ultra-grand-angle de 5 mégapixels et un objectif Macro de 2 mégapixels. Si nous n’avons pas encore eu l’occasion de tester cet appareil, ce n’est pas avec celui-ci que vous serez le ou la meilleur·e des photographes. Il assura tout de même quelques bons clichés, quand les conditions lumineuses sont réunies.

Samsung se met enfin à l’Oled sur son entrée de gamme

Jusqu’ici, Xiaomi a toujours réussi à mettre en valeur l’écran de sa gamme Redmi Note ne laissant vraiment pas beaucoup de chance à ses rivaux. Ici, la treizième génération est équipée d’une dalle Amoled de 6,67 pouces avec une résolution de 2 400 × 1 080 pixels. Même s’il n’est pas parfait, il offre des prestations d’excellente tenue à ce niveau de prix. Il assure une belle finesse d’affichage, et à l’instar de son prédécesseur, il offre un taux de rafraîchissement adaptable à 60 ou 120 Hz, ce qui est rare sur cette gamme de prix. Et si jusqu’ici Samsung se contentait de proposer du LCD sur son smartphone à petit prix, le Galaxy A15 goûte enfin à l’Oled. L’expérience est donc meilleure sur cette dalle de 6,5 pouces avec une définition Full HD+. La firme sud coréenne fait même un effort sur le taux de rafraîchissement qui passe de 60 Hz à 90 Hz.

Sur la partie logicielle, le Redmi Note 13 4G peut compter sur l’interface MIUI 14 basée sur Android 13, qui devrait prochainement être remplacé par HyperOS. On aimerait que le niveau de la personnalisation soit plus varié, mais dans l’ensemble, on profite d’une interface bien pensée, qui fonctionne très bien. Sachez tout de même que la mise à jour vers Android 14 est encore en attente. Le Galaxy A15 4G lui profite de One UI 6 basée sur Android 14. Avec cette interface, la firme sud-coréenne se livre essentiellement à quelques peaufinages de son expérience, sans la chambouler. On a quelque chose de frais et moderne et accès à des options de personnalisation multiples. Mieux encore, le téléphone de Samsung tiendra un bon moment, puisqu’il profite de 4 ans de mise à jour logicielle et 5 ans de mise à jour de sécurité.

Des performances correctes

Au vu de leur tarif, sachez que les performances seront peu impressionnantes. Pour fonctionner, le Redmi Note 13 embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 680, avec 4 Go de mémoire vive. Une puce plus toute jeune, qui a déjà fait ses preuves par le passé. Au quotidien, le téléphone est assez fluide, avec quelques lenteurs ici ou là. Par contre, il n’est pas fait pour les joueurs de jeux 3D. Avec toutes les options au minimum, l’appareil peine à rester stable lors de notre test, avec une animation qui oscille entre 11 et 18 fps.

De son côté, le Galaxy A15 est animé par une puce MediaTek, plus précisément, la puce Helio G99 couplé avec 4 Go de RAM. Avec une telle configuration, l’appareil de Samsung est capable d’exécuter des tâches simples (navigation web, réseaux sociaux…). Pour ce qui est de la partie gaming, et des gros jeux du Play Store, il sera difficile de profiter d’une expérience fluide.

Deux bons compagnons de route

Que ce soit sur ses appareils premium ou entrée de gamme, Xiaomi a toujours été généreux sur la partie autonomie. Sur son Redmi Note 13 4G, la firme chinoise y ajoute une batterie de 5 000 mAh, ce qui est assez généreux. Cette autonomie permet de l’utiliser une bonne journée de travail en étant très actif. Si vous n’abusez ni des notifications ni des jeux vidéo, il pourra tenir un peu plus d’une journée. Nous avons pu le tester et lancé notre protocole de test Viser qui simule l’utilisation active d’un smartphone (navigation sur le web, SMS, appels, vidéo, écoute de musique, téléchargements, etc.). Résultat : il tient environ 11 heures et 8 minutes, un score satisfaisant. Xiaomi fournit un chargeur de 33 W qui permet de récupérer 50 % en un peu moins de trente minutes.

Le Galaxy A15 4G peut aussi compter sur une grosse batterie de 5 000 mAh. Nous n’avons pas pu le soumettre à notre protocole Viser, mais sur le papier, vous allez pouvoir l’utiliser une journée sans souci. Les plus gourmands d’entre vous devront peut-être passer par la case recharge au cours de la soirée, lorsque les plus économes peuvent pousser leur endurance à une petite journée et demie. C’est au registre de la recharge que la balance penche du côté de Xiaomi, puisque Samsung propose une charge rapide de 25 W et qui est en plus n’est pas inclus dans la boîte…

Redmi Note 13 ou Galaxy A15 ? Il est l’heure de faire son choix

Nos deux rivaux du jour ont de solides arguments à faire valoir. Dans les deux cas, les téléphones offrent une expérience équilibrée au quotidien, mais reste à déterminer lequel correspond le plus à vos besoins.

En le plaçant numéro 1 sur le podium des meilleurs smartphones à moins de 200 euros en 2024, le Redmi Note 13 4G est un appareil que l’on recommande chaudement. Avec ce modèle, Xiaomi vise le rapport qualité/prix qui réussit à trouver un bel équilibre. Son design conviendra à la majorité d’entre vous en matière de prise en main, tout comme ses performances honorables taillées pour des usages classiques. On apprécie surtout le confort de l’écran 120 Hz Oled et une interface agréable à utiliser. La charge rapide, ici de 33 W, est un vrai avantage par rapport à ce qui se fait à ce tarif et offre un peu plus de confort au quotidien (d’autant que le chargeur est fourni).

Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test complet sur le Xiaomi Redmi Note 13 4G.



Vous pouvez aussi très bien vous tourner vers le Galaxy A15 4G. Toujours conçue pour les petits budgets, ce modèle fait mieux que son prédécesseur, au niveau de l’écran, et laisse enfin la technologie LCD au profit de l’Oled. Un meilleur affichage pour un visionnage plus agréable lors de vos sessions de films. Il a d’autres atouts dans sa manche, comme son endurance, son look soigné et sa capacité à faire tourner vos applications de manière fluide (hormis les jeux gourmands). Sans oublier une interface logicielle toujours aussi agréable, proche de celle des appareils haut gamme de la marque, avec 4 ans de mises à jour d’Android et 5 ans de mises à jour de sécurité.



Pas convaincu par le smartphone de Samsung ou de la marque Xiaomi ? Il existe d’autres modèles sur la même tranche tarifaire. Pour les découvrir, nous vous invitions à consulter dès maintenant notre guide des meilleurs smartphones à moins de 200 euros en 2024.

