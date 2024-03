Huawei FreeBuds Pro 3 : ces excellents écouteurs notés 9/10 sont à -20 %

Les Huawei FreeBuds Pro 3 sont les derniers écouteurs haut de gamme de la firme chinoise. Ces true wireless excelle sur de nombreux points et sont aujourd’hui en promotion à 161 euros, au lieu de 199 euros de base.

Élu meilleurs écouteurs sans fil de 2023 au Frandroid Awards et noté 9/10 durant notre test, les Huawei FreeBuds Pro 3 sont des écouteurs hautement recommandables. Ils plaisent pour leurs performances acoustiques exceptionnelles, la réduction de bruit très convaincante, et la qualité d’appel. La bonne nouvelle, c’est qu’ils profitent d’une réduction de près de 40 euros grâce à un code promo.

Les points clés des Huawei FreeBuds Pro 3

Des écouteurs confortables avec un son précis

Une réduction de bruit active convaincante

Recharge en 40 minutes

Au départ à 199,99 euros, les Huawei FreeBuds Pro 3 se négocie en ce moment à 179,99 euros sur le site de la marque, mais en appliquant le code A10NEW, les écouteurs passent à 161,99 euros.

Des écouteurs ultra-confortables

Simple d’apparence, les FreeBuds Pro 3 font un sans-faute niveau confort et s’approchent de celui des Apple AirPods Pro 2. Ils sont faciles à enfiler, et une fois installés dans vos oreilles, ils ne bougent pas d’un iota, même lorsqu’on décide de faire un peu de sport avec eux. Ils ont d’ailleurs une certification IP54 qui garantit leur résistance à la pluie et à la transpiration, mais pas à l’immersion. Quant aux contrôles tactiles, ils sont simples à utiliser, et l’ajustement du volume par glissement est vraiment pratique.

L’autonomie n’est en revanche pas son point fort. Si elle est meilleure que sur le modèle précédent, en activant l’ANC, avec le volume poussé à 50 %, les écouteurs tiennent quatre heures d’écoute en continu. Quant au boîtier, il offre trois charges supplémentaires. C’est amplement suffisant pour la plupart des utilisateurs, mais la concurrence fait bien mieux. Ils se rattrapent en proposant la charge rapide : 40 minutes suffisent à recharger le boîtier qui est également compatible avec la recharge Qi sans fil.

Une excellente résolution sonore

Cette troisième itération a la particularité d’embarquer deux transducteurs par écouteur, l’un de 11 mm de diamètre et l’autre à armature équilibrée. Résultat : les true wireless sont capables de reproduire un son clair, détaillé et rapide. La signature sonore est dynamique avec des graves et des aigus bien mis en avant, les médiums sont aussi au rendez-vous malgré des duretés à fort volume. On peut en outre saluer la scène sonore très large et la stéréo bien marquée malgré un manque de profondeur dans l’axe central.

Pour finir, la marque promet une réduction du bruit active plus performante de 50 % que le modèle précédent. Celle-ci est suffisamment efficace pour effacer les bruits sourds et tous les sons environnants. On n’est pas loin du niveau de certains modèles premium.

Obtenez plus de détails dans notre test sur les Huawei FreeBuds Pro 3.

