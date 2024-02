Les écouteurs sans fil pas chers de Huawei sont encore plus abordables durant les soldes

Si vous souhaitez investir dans des écouteurs true wireless pas chers pendant les soldes, les Huawei FreeBuds 5i sont tout choisis : ils offrent une bonne qualité audio et passent de 99 euros à 75 euros seulement sur Amazon.

Même si d’autres acteurs se sont lancés dans le domaine des écouteurs sans fil accessibles avec réduction de bruit active, Huawei reste le précurseur. Les récents FreeBuds 5i délivre une signature sonore soignée, avec une réduction de bruit convenable et reviennent aujourd’hui à moins de 76 euros pendant les soldes.

Les points positifs des Huawei FreeBuds 5i

Une bonne qualité sonore

La présence de la réduction de bruit

Compatible avec le Bluetooth multipoint

Initialement à 99,99 euros, les écouteurs sans fil Huawei FreeBuds 5i sont actuellement remisés à 75,99 euros sur le site d’Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant les écouteurs sans fil Huawei FreeBuds 5i. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Huawei FreeBuds 5i au meilleur prix ?

Des oreillettes confortables, qui manque un peu d’endurance

Les Huawei FreeBuds 5i sont des écouteurs au format intra-auriculaires, plutôt légers grâce au plastique brillant utilisé. Avec un poids de 4,9 g par écouteur, ils sont très agréables à porter et procurent peu de gêne après plusieurs heures consécutives. Leur format permet au passage de profiter d’une meilleure isolation passive et de bien s’insérer dans le conduit auditif. Certifiés IP54, vous pouvez les porter sans problème même en cas de pluie ou de transpiration.

En revanche, si leur prédécesseur se défendait très bien sur la partie autonomie, les 5i le sont un peu moins. Le constructeur assure une durée d’utilisation de 6 heures avec la réduction de bruit activée, et de 7,5 heures sans. Nous n’avons pas retrouvé ces données lors de notre test : les écouteurs ont tenu 4 h 07 avant qu’ils ne tombent en rade de batterie. Heureusement, il suffit de 30 min pour les recharger à 100 % une fois placés dans leur boîtier. D’ailleurs, ce dernier offre 28 heures d’écoute au total.

Une bonne qualité audio

L’isolation passive est accompagnée d’une réduction de bruit active. Dans l’ensemble, ils parviennent efficacement à gérer les bruits de fond constants, mais ne parviennent pas à réduire les sons les plus ponctuels, que ce soit un bruit de moto, un collègue un peu trop bavard ou des sons de clavier. Un mode perception est aussi de la partie afin de rester à l’écoute de votre environnement.

Sur la partie audio, les FreeBuds 5i ne déçoivent pas. Ils délivrent un rendu sonore plutôt plaisant avec une bonne mise en avant des basses fréquences et des médiums sans trop dénaturer le son. Si d’aventure la signature sonore ne vous convient pas, vous pouvez la modifier sur l’application AI Life de Huawei. De plus, les écouteurs true wireless sont compatibles avec les codecs classiques que sont le Bluetooth SBC et AAC, et ajoute le codec LDAC plutôt anecdotique.

Plus de détails dans notre test des Huawei FreeBuds 5i.

Lire aussi

Écouteurs sans fil : les meilleurs écouteurs Bluetooth à choisir en 2024

Comment ne pas rater les bons plans des Soldes d’hiver ?

Les soldes d’hiver 2024 se déroulent du mercredi 10 janvier 2024 à 8h, jusqu’au mardi 6 février prochain à 23h59. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.