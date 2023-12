Les meilleurs écouteurs sans fil de 2023 sont les Huawei FreeBuds Pro 3 – Frandroid Awards 2023

Au cœur de l'audio sur Frandroid, les écouteurs sans fil ont une place toute particulière. Cette année, les Frandroid Awards récompensent les Huawei FreeBuds Pro 3 devant les Bose QuietComfort Ultra Earbuds et les Denon PerL Pro.

En point d’orgue de la fin d’année, les Frandroid Awards récompensent les meilleurs produits testés par notre rédaction au cours de cette année 2023. Sur la partie audio, les meilleurs écouteurs du marché sont désormais bien plus populaires que les casques Bluetooth. Parmi les références sorties et mises à l’épreuve par nos soins cette année sur Frandroid, ce sont les Huawei FreeBuds Pro 3 qui sont récompensés.

Pourquoi les Huawei FreeBuds Pro 3 sont les meilleurs écouteurs Bluetooth de 2023 ?

Les écouteurs sans fil de chez Huawei viennent succéder aux Apple AirPods 2 Pro lauréats l’année dernière. La grande force de ces Huawei Freebuds Pro 3 est sa qualité audio. Ces derniers intègrent un second transducteur permettant de reproduire les fréquences médium et aigus. Cela permet d’apporter plus de détails au son délivré. La signature sonore de son côté est très dynamique. Enfin, la réduction de bruit active filtre les bruits sourds et fait son office sans broncher.

La véritable valeur ajoutée de ces écouteurs sans fil est son application compagnon. Le logiciel Huawei AI Life disponible aussi bien sur l’App Store que sur les smartphones Android permet de personnaliser l’usage des Freebuds 3 Pro. Vous avez droit à plusieurs profils dédiés sur l’égalisateur sonore afin d’avoir une qualité audio en adéquation avec vos styles musicaux favoris. Il est même possible de reprogrammer les zones tactiles.

En matière de design, la qualité de construction assure un excellent port sur de longues durées. Il est même aisé d’interagir avec par simple contact tactile. Le seul point faible est l’autonomie qui plafonne à 4 heures avec l’ANC d’activée. La concurrence fait bien mieux sur ce point.

Si ces écouteurs vous intéressent, n’hésitez pas à lire notre test des Huawei FreeBuds Pro 3 notés 9/10 sur Frandroid.



Les deux autres nommés aux Frandroid Awards

Deux autres modèles d’écouteurs étaient en lice. Les Bose QuietComfort Ultra Earbuds profitent du savoir-faire de la marque sur la technologie audio. Ces derniers sont brillants sur leur réduction de bruit active, vous permettant d’être mieux isolés. Cela vous permettra de profiter au mieux de la qualité sonore. Ici, on regrette surtout l’absence du Bluetooth Multipoint, mais ce modèle est tout de même une réelle valeur sûre.

Ce sont les Denon PerL Pro qui viennent compléter le podium. D’un point de vue acoustique, ce sont ces derniers qui proposent le meilleur son avec une palette très large. L’autonomie et le confort de port sont aussi à saluer. Leur seule véritable faiblesse est la réduction de bruit active, pas au niveau du prix de ces écouteurs.

