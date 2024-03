Samsung S95C : jamais le meilleur TV OLED n’a été aussi abordable, dans sa version 65 pouces

Tous les tests concordent : la S95C de Samsung est le meilleur TV du marché, devant les modèles premium de LG, Sony ou Panasonic. Son prix pouvait en rebuter plus d'un, mais cette réduction assez folle chez Ubaldi pour la version 65 pouces pourrait vous convaincre : 1 999 euros au lieu de 3 590 euros.

Chaque année, la guerre des meilleurs TV OLED fait rage et le grand vainqueur toutes catégories cette année n’est autre que le modèle S95C de chez Samsung. Sa dalle QD-OLED made by Samsung coche toutes les cases : luminosité, réactivité, gestion des couleurs et une qualité de fabrication qui fait des merveilles. Si son prix pouvait clairement être un frein au lancement, c’est désormais de l’histoire ancienne puisque la version 65 pouces baisse de plus de 45 %.

Les points à retenir de la TV Samsung S95C

Un TV QD-OLED de 65 pouces

Quatre entrées HDMI 2.1 (4K 120 Hz, ALLM, VRR)

Le Gaming HUB de Samsung

Tizen OS en version 7.0

Lancé à de 3 590 euros, la version 65 pouces du TV Samsung OLED S95C est aujourd’hui disponible sur le site d’Ubaldi à 1 990 euros, soit son meilleur prix jamais vu depuis sa sortie. Vous pouvez même l’obtenir moins cher (1 581 euros) sur le même site, mais via un vendeur tiers nommé « 100% Maison ».

Quand Samsung fait des TV OLED, il le fait bien

Testée par nos soins, le Samsung TQ65S95C a reçu l’excellente note de 9/10. Il faut dire que grâce à sa dalle QD-Oled, le constructeur s’est permis de jouer sur tous les tableaux avec des lignes tout en finesse. L’écran fait ainsi 1 cm d’épaisseur et descend jusqu’à 4 mm pour sa partie la plus fine. Surtout, le S95C possède un pied central permettant de stabiliser l’ensemble. L’espace pied/ écran est de 6 centimètres, ce qui laisse suffisamment d’espace pour y placer une barre de son. La véritable valeur ajoutée de la TV Samsung, c’est une nouvelle fois le boîtier OneConnect placé à l’arrière. Celui-ci regroupe l’ensemble de la connectique du téléviseur et permet un excellent câble management.

La dalle QD-Oled est produite par Samsung Display. Surtout, le TV profite d’un nouveau processeur Neural Quantum Processor 4K qui permet une bonne mise à l’échelle des images. Celle-ci produit des images très détaillées avec un bon piqué. Enfin, grâce à la technologie Oled, les contrastes sont excellents, avec des noirs très profonds. Vous avez droit à plusieurs modes : Standard, Dynamique, Eco, Cinema et Filmmaker. Pour les programmes HDR, la TV supporte les formats HLG, HDR10 et HDR10+. Enfin, lors de notre test, les mesures ont permis de révéler les excellentes dispositions de la S95C. Nous avons ainsi relevé un impressionnant pic de luminosité à 1 325 cd/m2 et une température de couleurs à 6 482 K. Pour le visionnage de films, de séries ou des contenus de sport, la TQ65S95C est l’une des meilleures.

Les gamers vont l’adorer !

Comme pour la plupart des meilleurs TV du marché, le Samsung TQ65S95C dispose de 4 ports HDMI 2.1 pour les consoles de nouvelles générations. Le TV supporte aussi les technologies d’optimisations comme le VRR, l’ALLM, le FreeSync Premium Pro et le G-Sync. Il accepte les signaux Ultra HD jusqu’à 120 images par seconde depuis les consoles de jeu. Nous avons noté aussi un temps de retard à l’image de 9,3 ms. L’un des plus bas constatés par nos soins. Lorsque le mode Jeu est allumé, la luminosité constatée est de 1 340 cd/m2. On peut regretter un Delta E de 8,27 qui n’est pas bon. La rubrique Jeu donne aussi accès à des services de cloud gaming comme GeForce Now ou Xbox.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung S95C en version 65 pouces.

