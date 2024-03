Amazon casse le prix du Galaxy S23 FE pour que le smartphone de Samsung devienne enfin plus intéressant que le S23 classique

Sorti un peu trop tard après les Galaxy S23 et trop proche des Galaxy S24, le Samsung Galaxy S23 FE a comme qui dirait un problème de timing. Il n'empêche que sa proposition est intéressante, pour moins de 700 euros, il égale les S23 et S23 Plus sur certains points, mais doit aussi composer avec quelques concessions. En ce moment, le Samsung Galaxy S23 FE est disponible pour 439 euros au lieu de 699 euros chez Amazon.

Presque Ă chaque gĂ©nĂ©ration de Samsung Galaxy S sa Fan Edition, une version qui s’approche d’une qualitĂ© haut de gamme tout en composant avec des concessions techniques censĂ©es la rendre plus abordable. Le Samsung Galaxy S23 FE sort gagnant desdites concessions, mais une date de sortie trop proche de celle des Galaxy S24 et la concurrence persistante des Galaxy S23 n’ont aucun mal Ă l’Ă©clipser. Il n’en reste pas moins un smartphone intĂ©ressant, surtout avec cette rĂ©duction qui permet de l’obtenir moins cher de 260 euros.

Ce qu’il faut retenir du Samsung Galaxy S23 FE

Un bel Ă©cran AMOLED sans reproche

Une partie photo plus que convaincante pour son prix

Un Galaxy S23 qui embarque nativement Android 14

Au lieu de 699 euros habituellement, le Samsung Galaxy S23 FE (128 Go) est maintenant disponible en promotion Ă 439 euros chez Amazon, grâce Ă une remise immĂ©diate de 190 euros et une offre de remboursement de 70 euros, valable jusqu’au 31 mars prochain.

Un smartphone soigné à bien des égards

Qu’il s’agisse des Galaxy S, de leur pendant FE ou mĂŞme des Galaxy A, Samsung ne nĂ©glige jamais le design de ses smartphones et c’est tout naturellement que le Samsung Galaxy S23 FE arbore une belle apparence malgrĂ© ses angles un peu tranchants et des contours noirs visibles qui trahissent dĂ©jĂ quelques sacrifices. Pour l’Ă©cran, nous sommes sur une dalle AMOLED en dĂ©finition Full HD+ (2 340 x 1 080 pixels) rafraĂ®chie Ă 120 Hz. Que ce soit sur la luminositĂ©, la colorimĂ©trie ou les contrastes, aucun faux pas n’est Ă dĂ©plorer.

Le Samsung Galaxy S23 FE reprend quasiment la mĂŞme configuration photo que les Galaxy S23/S23 Plus. Nous avons Ă l’arrière un capteur principal grand-angle de 50 Mpx (f/1,8), un ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,2) et un tĂ©lĂ©objectif x3 de 8 Mpx (f/2,4). Globalement, le Galaxy S23 FE est un bon photophone, surtout dans sa tranche de prix. Aucun des capteurs n’est pris en dĂ©faut, le mode portrait est maĂ®trisĂ© et le mode nuit perfectible, mais rien de dramatique. Face au Galaxy S23, le Samsung Galaxy S23 FE n’a pas Ă rougir.

Des concessions qui lui font la vie dure face au S23

Il faut retenir que ce smartphone est une Fan Edition et qu’il ne peut continuer Ă tenir la dragĂ©e haute aux modèles originaux, aussi le Samsung Galaxy S23 FE n’a pas que des atouts. Par exemple, il tourne avec une Exynos 2200, le mĂŞme SoC qui a valu aux Galaxy S22 d’ĂŞtre dĂ©criĂ©s. Face au Snapdragon 8 Gen 2 du Galaxy S23, il ne tient clairement pas la route, mais reste plus performant que le Galaxy S22 au jeu des benchmarks. Pour lancer les gros jeux du Play Store, le Galaxy S23 FE propose une bonne expĂ©rience, mais montre quelques limites regrettables.

Le Samsung Galaxy S23 FE se rattrape un peu sur la partie logicielle puisqu’il embarque nativement Android 14 avec sa surcouche One UI 6. Le constructeur sud-corĂ©en promet notamment quatre ans de mises Ă jour majeures, ce qui lui permettrait d’aller jusqu’Ă Android 18. Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, ce smartphone s’appuie sur une batterie de 4 500 mAh qui lui permet de tenir une grosse journĂ©e, cela reste correct. Ce qui l’est moins, c’est la recharge toujours bloquĂ©e Ă 25 W, celle-ci permet de refaire le plein en environ une heure.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Samsung Galaxy S23 FE.

Afin de comparer le Samsung Galaxy S23 FE avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones à moins de 500 euros du moment.

