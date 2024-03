Ce n’est pas le modèle S95C, mais le TV OLED S92C de Samsung en fait quasi autant pour moins cher

Samsung a décidément tout raflé sur l'OLED cette année avec ses modèles haut de gamme, notamment le fameux S95C et sa dalle QD-OLED quasi parfaite. Le modèle juste en dessous, le S92C, en est justement pourvue et se retrouve moins cher sans sa version 65 pouces chez Darty : 1 699 euros au lieu de 2 199 euros habituellement.

Lorsqu’un modèle haut de gamme sort dans le milieu des TV, il est automatiquement suivi par une gamme intermédiaire. La S95C de Samsung fait partie de la première catégorie, mais la S92C n’a franchement pas à rougir de la comparaison. Ce modèle intermédiaire est d’ailleurs proposé moins cher aujourd’hui avec une remise immédiate de 500 euros sur la version 65 pouces par rapport à son prix de lancement.

Les points à retenir du TV Samsung S92C

Un TV QD-OLED de 65 pouces

Quatre entrées HDMI 2.1 (4K 120 Hz, ALLM, VRR)

Le Gaming HUB de Samsung

Tizen OS en version 7.0

Affiché à 2 199 euros à sa sortie, le TV Samsung OLED S92C en version 65 pouces est aujourd’hui disponible chez Darty à 1 699 euros.

Quand Samsung fait des TV OLED, il le fait bien

Suivant le cahier des charges instauré par Samsung avec ses gammes QLED que l’on connait bien déjà, le modèle S92C profite d’un design épuré et anguleux, les bordures noires très fines permettent de laisser une large place à l’image. Il est donc équipée d’une dalle QD-OLED et comme sur la S95C. La seule différence se situe au niveau du pic de luminosité qui est un peu moindre sur la S92C. Concernant les normes vidéos prises en compte, les formats HLG, HDR10 et HDR10+ seront de la partie, mais pas le Dolby Vision, comme d’habitude avec Samsung.

Pour les gamers, cet S92C propose une réactivité globale de haute volée grâce à son traitement pouvant la faire aller jusqu’à 144 Hz. La connectique se compose de quatre ports HDMI 2.1, lesquels autorisent la 4K@120 images par seconde. Le mode VRR (Variable Refresh Rate), utile pour combattre le tearing, est aussi présent. On pourra également compter sur une compatibilité FreeSync Premium et G-Sync pour les cartes graphiques de PC. Notez que contrairement au S95C, le S92C ne dispose pas de la Box One Connect, toutes les connectiques sont donc directement à l’arrière du téléviseur.

Tizen OS : tout dans la TV

Pour parfaire le tout, le TV tourne sous la version 7 de Tizen TV. L’interface est toujours aussi simple et fluide. Elle donne bien évidemment accès à de nombreuses applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Les assistants vocaux sont également de la partie, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix via Bixby avec la télécommande.

Vient aussi le fameux Gaming Hub de Samsung qui donne aussi accès aux services de cloud gaming comme GeForce Now ou Xbox Game Pass. L’OS est aussi compatible avec les applications TV des opérateurs internet. Ainsi, vous n’aurez plus besoin d’utiliser la box TV comprise dans votre offre fibre ou ADSL pour pouvoir profiter des chaines TV de votre bouquet.

Afin de comparer la TV Samsung OLED TQ65S92C avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs TV 4K de 65 pouces du moment.

