Realme 12 Pro : déjà -25 % sur le rival du Nothing Phone (2a) lors des ventes flash d’Amazon

Realme est un jeune constructeur chinois issu de la marque Oppo et récemment implanté en Europe. Son catalogue comprend notamment des smartphones d'entrée de gamme et du milieu de gamme, toujours à un rapport qualité-prix défiant la concurrence. Lors des ventes flash du printemps d'Amazon, son tout nouveau Realme 12 Pro est déjà en promotion, à 299,99 euros au lieu de 399,99 euros.

Seulement quelques mois après la sortie des Realme 11, le constructeur chinois a déjà renouvelé son catalogue avec la nouvelle gamme des Realme 12 sortie en début d’année. Ces smartphones peuvent compter sur un design en « montre de luxe » selon les termes du constructeur, un passage à Qualcomm pour le SoC et une partie photo plus que maîtrisée. Pour ce qui est du rapport qualité-prix, le Realme 12 Pro fait penser au Nothing Phone (2a) sorti récemment, mais lors des ventes flash d’Amazon, il est encore moins cher avec cette réduction de 25 %.

Le Realme 12 Pro 5G en quelques points

Un smartphone bien fini avec certification IP65

De bonnes performances avec un Snapdragon 6 Gen 1

Une batterie de 5 000 mAh avec recharge de 67 W

Au lieu de 399,99 euros habituellement, le Realme 12 Pro 5G (8 + 256 Go) est maintenant disponible en promotion à 299,99 euros chez Amazon.

Un design « montre de luxe » qui donne envie

Avec son nouveau Realme 12 Pro, le constructeur chinois donne la preuve que l’on peut mettre la main sur un smartphone « luxueux » à un prix accessible. Et effectivement, le Realme 12 Pro a du goût en matière d’esthétique, nous sommes sur un dos en cuir végan avec une tige dorée au centre. Le large module photo est quant à lui cerclé d’un anneau métallique faisant penser à la lunette d’une montre de luxe. Côté écran, nous avons une dalle AMOLED en FHD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, à ce tarif, c’est du tout bon.

Pour le volet des performances, Realme quitte le navire MediaTek et opte pour un Snapdragon 6 Gen 1 de Qualcomm couplé à 8 Go de RAM dans cette configuration en promotion. Bien qu’il s’agisse d’un SoC du milieu de gamme de 2023, il se montre fluide dans un usage basique et en multitâche et peut même lancer les gros jeux du Play Store en faisant des compromis sur les graphismes. Ce smartphone est livré avec Android 14, mais aussi son lot de bloatwares qu’il est conseillé de désinstaller.

L’excellence en mode portrait

À l’arrière, le module photo embarque un capteur principal grand-angle de 50 Mpx (f/1,8), un ultra grand-angle de 8 Mpx (f/2,2) ainsi qu’un téléobjectif x2 de 32 Mpx (f/2,0). À l’avant, c’est un capteur frontal grand-angle de 16 Mpx (f/2,4) qui permet de prendre des selfies. Le constructeur chinois présente cet appareil photo comme l’un des grands atouts du Realme 12 Pro, notamment grâce à un mode portrait de qualité supérieure et à l’algorithme de traitement d’image conçu en collaboration avec Qualcomm. Reste à savoir ce qu’il vaut vraiment dans un test.

Enfin, le Realme 12 Pro se dote d’une batterie de 5 000 mAh compatible avec la recharge SuperVOOC d’Oppo, celle-ci est d’une puissance de 67 W. Grâce à cette combinaison, le constructeur chinois promet une recharge de 1 à 50 % en 19 minutes seulement. En revanche, aucun chiffre n’est avancé sur l’autonomie mais on peut tabler sur au moins une journée.

Pour ne rien louper des Ventes Flash de Printemps Amazon

Pour ne manquer aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Consulter notre article en DIRECT, qui s’actualise régulièrement pour ajouter au compte-goutte les nouvelles offres

Retrouvez également nos sélections des meilleures offres smartphones et des produits pas chers (- de 100 €)

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Ventes Flash de Printemps sur Amazon

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.