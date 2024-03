Xiaomi Pad 6 : il n’y a pas meilleure tablette Android à ce prix (-45 %)

Équilibrée et polyvalente, la Xiaomi Pad 6 a décroché une place dans notre top 3 des meilleures tablettes pas chères du moment, et c'est justifié. La bonne nouvelle, c'est que son rapport qualité/prix s'améliore encore grâce à une promotion chez Aliexpress : sur le site, on peut ainsi trouver la tablette à 221,58 euros au lieu de 399,99 euros.

Avec son écran rafraîchi à 144 Hz, sa puce performante efficace sur les jeux vidéo et son autonomie généreuse, la Xiaomi Pad 6, qui a succédé à la Pad 5 lancée en 2021, coche un grand nombre de cases et n’a pas volé sa bonne place dans notre top 3 des meilleures tablettes pas chères. Notée 8/10 dans nos lignes, elle vaut encore plus le coup actuellement car son prix s’allège de 178 euros grâce à une belle promo.

Les points positifs de la Xiaomi Pad 6

Un écran de 11 pouces rafraîchi à 144 Hz

De bonnes performances, y compris en jeu

Une bonne autonomie

Lancée à 399,99 euros, puis réduite à 241,58 euros, la Xiaomi Pad 6 est désormais affichée à 221,58 euros sur Aliexpress grâce au code promo ANFR20.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres promotions concernant la Xiaomi Pad 6.



au meilleur prix ? Où acheter La Xiaomi Pad 6 au meilleur prix ?

Un écran 144 Hz pour ce prix, c’est cadeau

La Xiaomi Pad 6 est une tablette au design sobre, voire classique, qui n’est pas franchement révolutionnaire, mais son châssis métallique aux angles arrondis et doté d’une finesse agréable (6,51 mm d’épaisseur seulement) fait clairement le job et offre même une bonne prise en main. La tablette est toutefois un peu plus lourde que la plupart des autres tablettes du marché puisqu’elle pèse 490 grammes, soit 21 grammes de plus que la Pad 5.

On retiendra avant tout son écran, grâce auquel la Pad 6 pourrait bien faire de l’ombre à d’autres références bien plus premium. On a droit ici à une dalle IPS LCD de 11 pouces qui affiche une définition de 2 880 x 1 1800 pixels et prend même en charge le HDR10 et le Dolby Vision. Une dalle qui offre aussi des couleurs fidèles et une très bonne définition. Mais le véritable point fort de cet écran, c’est sans aucun doute son taux de rafraîchissement de 144 Hz. En comparaison, la Pad 5 était limitée à 120 Hz, ce qui était déjà très satisfaisant. Attendez-vous donc à une excellente fluidité, même si elle ne sera pas tout le temps nécessaire. Notez aussi que sept niveaux de variation de ce taux de rafraîchissement sont disponibles, qui conviendront à différents types d’usage. Concernant sa luminosité, la tablette peut monter à 550 cd/m², ce qui est suffisant, sauf si vous souhaitez lire en plein soleil.

Une tablette qui gère en jeu

À l’intérieur de la bête, on trouve une puce Snapdragon 870 épaulée par 6 Go de RAM, de quoi offrir une assez bonne réactivité dans l’ouverture des applications. En jeu, la tablette se révèle particulièrement forte, notamment sur Fortnite avec des paramètres graphiques poussés à fond. Ce qui permet à la Pad 6 de s’approcher de modèles à 600 euros, c’est dire. Dommage toutefois qu’on ne puisse pas profiter de taux de rafraîchissement plus élevés sur ce jeu, alors que la dalle est capable de monter à 144 Hz. Côté logiciel, la Pad 6 fonctionne sous MIUI 14, basé sur Android 13, qui n’offre pas assez d’options de personnalisation, mais qui permet tout de même profiter d’un multitâche efficace et d’un bon centre de contrôle.

Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, la marque promet jusqu’à 16 heures de lecture vidéo sur cet appareil, ou 65 heures de musique ou 23 heures de lecture grâce à une batterie de 8 840 mAh. Dans les faits, vous pourrez utiliser la Pad 6 toute la semaine pour lire la presse, jouer à quelques jeux vidéo et consulter vos réseaux sociaux, tout en ne vous souciant pas trop du niveau de batterie. Pour une recharge complète (33 W max), comptez un peu moins d’1h30 environ.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Xiaomi Pad 6.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références situées sur la même gamme de prix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes pas chères du moment.

