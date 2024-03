Ce TV Oled Ambilight 48 pouces devient 300 € moins cher que le modèle 42 pouces chez Boulanger

Malgré sa petite diagonale, le TV Philips 48OLED808 offre une très belle image pour les contenus films et séries. Aujourd'hui, une remise de près de 400 euros qui le rend encore plus recommandable chez Boulanger.

Philips est présent sur le marché des téléviseurs Oled, et conçoit de très bonnes références, comme le 48OLED808. Il coche bien des cases entre sa petite dalle Oled 4K, la prise en charge de nombreuses normes vidéo, sa connectique HDMI 2.1 et son système Ambilight. C’est un téléviseur à considérer, d’autant plus qu’il profite de 30 % de remise grâce à cette offre.

Ce qu’on apprécie du Philips 48OLED808

Une dalle Oled de 48 pouces avec système Ambilight

Compatible 4K, HDR10+, Dolby Vision et Atmos,

HDMI 2.1 avec les fonctions gaming

Au départ à 1 290 euros, le téléviseur Philips 48OLED808 se négocie moins cher en ce moment chez Boulanger : 899 euros. Notez que c’est 300 euros moins cher que le modèle 42 pouces, actuellement vendu à 1 190 euros chez le même marchand.

Une petite dalle Oled avec un vrai plus

Le téléviseur Philips 48OLED808 fait forte impression avec ses lignes épurées, ses fines bordures ainsi que son pied solide et pivotable. Il s’intégrera parfaitement dans les petits intérieurs avec sa petite diagonale de 48 pouces. Malgré cette petite diagonale, il offre un maximum d’immersion dans votre salon avec sa technologie Ambilight : elle fonctionne grâce à des LED intégrées à l’arrière du TV, qui s’illuminent pour s’harmoniser avec l’image affichée sur l’écran ou selon d’autres modes.

Elle peut paraître simpliste, mais il faut bien avouer que le procédé est diablement efficace, original et rend le visionnage d’un film très agréable. Sa dalle Oled de 48 pouces offre des noirs profonds, des contrastes infinis, une très bonne luminosité et des couleurs bien vives. Outre sa définition 4K, elle proposera aussi les compatibilités HDR10+ et Dolby Vision côté image, mais aussi le Dolby Atmos pour un son vaste et immersif. Notez d’ailleurs que cette télé dispose de la technologie DTS Play-Fi, qui vous permet de connecter plusieurs enceintes compatibles dans n’importe quelle pièce de votre domicile.

Un TV polyvalent sous Google TV

La firme néerlandaise fait des efforts sur le gaming, avec des ports HDMI 2.1 qui permettent d’afficher vos jeux sans souci avec un taux de rafraîchissement de 120 FPS jusqu’en définition 4K. Il prend en charge aussi les technologies VRR, ALLM et FreeSync Premium pour s’adapter au mieux avec les consoles de dernières générations.

Avec cette smart TV, on profite du système Google TV et la possibilité d’y installer une myriade d’applications. L’interface est réactive et simple à utiliser. Des suggestions sont proposées en fonction des programmes regardés et toutes les plateformes les plus populaires y sont disponibles. On peut profiter de la fonction Chromecast pour envoyer des contenus depuis un smartphone ou une tablette tactile Android. Enfin, vous pourrez aussi dire « OK Google, baisse les lumières du salon et allume la télé », puisqu’il est compatible avec Google Assistant et même Alexa.

Découvrez notre test sur le téléviseur Philips 65OLED808, également valable pour la variante en version 48 pouces.

Pour découvrir d’autres téléviseurs discrets, retrouvez nos recommandations de TV 50 pouces et 48 pouces, en 4K et HDR.

