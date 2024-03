Sony WH-1000XM5 : plus de 100 € de remise sur le casque audio doté de la meilleure réduction de bruit du marché

Deux ans après sa sortie, le Sony WH-1000XM5 reste encore au sommet du marché des casques audio grâce à ses performances en matière de réduction de bruit active. Si les rumeurs commencent à courir sur son successeur, il reste pour le moment un modèle très intéressant, d'autant plus qu'il fait actuellement l'objet d'un deal chez Boulanger faisant chuter son prix de 419,99 euros lors de son lancement à 296,99 euros.

Successeur de l’excellent Sony WH-1000XM4, le Sony WH-1000XM5 propose des évolutions discrètes mais se targue surtout de la meilleure réduction de bruit du marché. Deux ans après sa sortie, ce casque audio reste l’une des références n°1, et pas seulement grâce à son ANC. Ses performances et son endurance sont également dignes de louanges. En ce moment, le Sony WH-1000XM5 est disponible à son prix le plus bas chez Boulanger grâce à cette réduction d’environ 30 %.

Les atouts du Sony WH-1000XM5

La meilleure réduction de bruit du marché !

Le rendu sonore très dynamique

Le Bluetooth multipoint

Une autonomie capable d’atteindre 40 heures

Au lieu de 419,99 euros habituellement, le Sony WH-1000XM5 est maintenant disponible en promotion à 296,99 euros chez Boulanger grâce au code promo AUDIO10. De même pour son prédécesseur, le Sony WH-1000XM4, qui se retrouve en promotion à 224,99 euros au lieu de 379 euros chez le même marchand grâce au même code promo.

Une nouveauté qui n’est pas son meilleur atout

« Une évolution sans bruit et tout en finesse », c’est ainsi que notre test du Sony WH-1000XM5 est titré pour la simple et bonne raison que ce casque n’est pas si différent de son prédécesseur. La principale évolution touche son design, et pas forcément dans le bon sens. Nous retrouvons de grandes oreillettes confortables qui englobent parfaitement les oreilles, reliées ici par un arceau plus fin et souple. Toutefois, le constructeur nippon régresse en lui enlevant la possibilité de se replier sur lui-même, ce qui le rend moins pratique à transporter.

Du côté de l’autonomie, le Sony WH-1000XM5 s’améliore très légèrement. Le constructeur japonais avance que ce casque est capable de tenir 30 heures avec la réduction de bruit active et 40 heures sans sur une seule charge. Ce qui est peu ou prou la même autonomie que le Sony WH-1000XM4 qui a une autonomie de 38 heures sans la réduction de bruit active. Pour ce qui est de la recharge, il ne faut pas être pressé puisqu’au moins 3h30 sont nécessaires pour refaire le plein.

La réduction de bruit ultime !

Si le Sony WH-1000XM4 était à l’époque de sa sortie l’une des meilleures références en matière de réduction de bruit active, le Sony WH-1000XM5 fait encore mieux en passant de quatre à huit microphones et en intégrant un double processeur de réduction de bruit. Déjà efficace dans les graves, ce casque le devient encore pour filtrer les médiums et les aigus, et donc les voix humaines. De plus, un capteur de pression atmosphérique et une analyse de l’environnement sont aussi de la partie pour proposer la meilleure ANC, peu importe les conditions.

Le Sony WH-1000XM5 a légèrement évolué également du côté de ses transducteurs. On passe des haut-parleurs de 40 mm du WH-1000XM4 à des haut-parleurs de 30 mm, mais conçus en matériaux composites. Malgré des transducteurs moins larges, le Sony WH-1000XM5 parvient à faire mieux que son prédécesseur avec un son de même facture, mais plus précis et naturel. Enfin, le Sony WH-1000XM5 est compatible avec les codecs Bluetooth SBC, AAC et LDAC et peut se connecter à plusieurs sources audio grâce au multipoint.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Sony WH-1000XM5.

