Avec 30 % de remise, cette tablette avec écran 2,5K et 120 Hz est à prix plus raisonnable

Huawei continue d'élargir sa gamme de tablettes et propose la MatePad 11 2023. Elle peut servir aussi bien à un usage simple, comme la lecture, ou bien pour le visionnage de vidéos, que pour la productivité. Aujourd'hui, elle devient plus intéressante en passant de 399,99 euros à 275,99 euros.

Les tablettes Android sont nombreuses sur le marché, et beaucoup sont mieux équipés qu’auparavant. Huawei en compte quelques-unes qui sortent du lot, comme sa MatePad 11 2023. Elle se défend plutôt bien avec son écran 2,5 K et 120 Hz ainsi que sa puce efficace. En ce moment, elle est même moins chère, grâce à un code promo, qui lui fait perdre 120 euros de son prix.

La Huawei MatePad 11 2023 en résumé

Un écran LCD IPS en définition 2,5 K rafraîchi à 120 Hz

Une puce Snapdragon 865

Une batterie de 7 250 mAh

Initialement à 399,99, la Huawei MatePad 11 2023 s’affiche à 299,99 euros sur le site de la marque, mais en appliquant le code A8HUAWEIFR, la tablette passe à 275,99 euros.

Une tablette idéale pour le divertissement

Que ce soit sur ses smartphones ou ses ordinateurs portables, Huawei a toujours prêté une grande attention au design de ses produits. La MatePad 11 2023 n’échappe pas à la règle, l’ardoise tactile est élégante avec une coque arrière « Starlight Sand » qui brille comme un ciel étoilé. On aime ou on n’aime pas, les finitions sont réussies. Fine (7,2 mm d’épaisseur), elle est particulièrement légère, avec un poids de 480 g. Vous n’aurez donc aucun mal à la glisser dans un sac et ainsi l’emmener partout avec vous sans vous épuiser, comme ça peut être le cas avec un ordinateur portable.

En façade, on trouve un écran tactile FullView de 11 pouces, à la définition 2 560 × 1 600 pixels. Certes, elle ne jouit pas des contrastes infinis de l’Oled, elle est agréable à regarder pour vos séries et vos films. La MadePad 11 2023 affiche d’ailleurs des bordures discrètes et un ratio écran-corps de 86 % pour une vue plus immersive. Sa dalle profite même d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui prédit une navigation et des animations bien fluides.

Mais qui se veut aussi efficace dans la productivité

Alors, qui dit appareil Huawei, dit pas de compatibilité avec les services Google. Il faudra donc passer par la boutique AppGallery, dont le catalogue d’applications qui s’enrichit un peu plus. Tournant sous HarmonyOS, on profite d’une interface claire, lisible et ergonomique avec un tas de widgets, qui se prête parfaitement au travail. En parlant de productivité, la firme chinoise ajoute quelques fonctionnalités intéressantes pour vous faciliter la tâche. On a Multi-Window qui permet de scinder l’écran en deux et de faire du multitâche, ou encore un mode PC, qui une fois activé, vous permet de transformer la tablette en ordinateur portable. Des accessoires, clavier et stylet, peuvent y être associé.

Pour fonctionner efficacement, la Huawei MatePad 11 2023 est animée par une puce Snapdragon 865, couplée à 8 Go de RAM. Alors oui, elle n’est pas toute récente, mais elle devrait délivrer une puissance largement suffisante pour des tâches classiques, comme la navigation web, le visionnage de vidéos, le lancement de jeux peu gourmands et le multitâche. Enfin, sa batterie de 7 250 mAh est capable de tenir dans les 12 heures en lecture vidéo selon le constructeur. Pas de chargeur rapide mentionné, il faudra donc être patient pour faire le plein.

Si la Huawei MatePad 11 2023 ne vous pas convaincu, il existe d’autres références abordables sur le marché qui pourraient vous intéresser : nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes pas chères du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.