Laquelle de ces deux ampoules connectées à moins de 10 € choisir ?

Des solutions d'éclairages connectées abordables, il en existe, la preuve en est avec ces deux références : la Xiaomi Mi LED Smart Bulb Essential et la TP-Link Tapo L530E. Ces deux ampoules intelligentes sont en promotions à moins de 10 euros, mais laquelle choisir ?

On le sait, Philips Hue domine le marché des éclairages intelligent, mais elles ne sont pas connues pour être les plus abordables… Heureusement, d’autres marques tentent de se faire une place et parfois en proposant des ampoules pas chères et plutôt efficaces. C’est le cas par exemple de Xiaomi, présent sur tous (ou presque) les domaines, qui propose sa Mi LED Smart Bulb Essential. Une solution simple d’utilisation avec une multitude de nuances à disposition, et surtout un prix contenu. Autre référence, la Tapo L530E de TP-Link, qui a les mêmes ambitions que la firme chinoise, à savoir : plaire aux petits budgets qui souhaitent démarrer dans la domotique, sans se ruiner.

Pour moins de dix euros, les deux ampoules vous permettent d’allumer la lumière avec la voix sans dépenser une grosse somme. Reste à savoir laquelle des deux vous tente le plus. Nous allons tenter de vous éclairer dans votre choix à travers ce comparatif.

Les ampoules connectées en promotions :

Deux ampoules simples à installer, sans hub requis

Que ce soit la TP-Link Tapo L530E et la Xiaomi Mi LED Smart Bulb Essential, les deux marquent d’abord des points grâce à leur simplicité d’installation. En effet, il n’y a pas besoin de refaire son installation électrique pour profiter de ces ampoules. Elles se branchent sur un port E27 et n’ont pas besoin d’être reliées à un pont de connexion pour fonctionner correctement, ce qui n’est pas le cas des modèles conçus par Philips Hue, par exemple. Un atout qui permet de faire des économies. Pour les utiliser et profiter d’un décor lumineux chaleureux, la démarche est on ne peut plus simple : il suffit de connecter l’ampoule au réseau Wi-Fi du domicile via l’application de la marque, qui permet ensuite de configurer l’éclairage. En seulement quelques étapes, l’ampoule est reconnue sur l’app et vous donne accès aux réglages approfondis.

Si vous avez déjà des produits Xiaomi, il sera possible de les lier à l’ampoule. Avec le détecteur d’ouverture de porte/fenêtre, vous pouvez régler la lumière lorsque la porte s’ouvre par exemple, ou qu’un mouvement est détecté. Tapo a aussi son propre écosystème pour relier tous vos objets connectés entre eux.

De la personnalisation à gogo : luminosité, couleurs, scénarios…

Les ampoules connectées permettent de créer ou de modifier en instant l’ambiance d’une pièce, et avec ces deux références, vous allez pouvoir vous en donner tout le plaisir. Elles sont capables de s’illuminer dans pas moins de 16 millions de nuances de couleurs, soit une large palette pour vous concocter une atmosphère plus chaleureuse en fonction de l’occasion. À travers l’application du constructeur, que ce soit celle de Xiaomi ou celle de TP-Link, vous avez donc la possibilité de changer la couleur, mais aussi de varier son intensité, la luminosité et la température des couleurs. Elle peut être modulée, de la lumière blanche et froide à la lumière plus chaude. Les éclairages peuvent être réglés librement, selon vos envies et toutes les situations de la vie quotidienne. Vous allez pouvoir donner vie à votre pièce, et utiliser des scénarios de lumière pour vous mettre d’humeur à travailler, jouer ou vous détendre, peu importe l’heure de la journée.

Avec la TP-Link L530E, vous allez pouvoir planifier les activations de l’éclairage tout en ajustant la luminosité. Pour cela, on retrouve un mode lever et coucher du soleil très pratique : à l’heure de coucher, vous pourrez choisir une faible luminosité pour éviter d’agresser vos yeux et vous mettre dans de bonnes conditions pour dormir. À l’inverse, pour commencer la matinée du bon pied, choisir une lumière blanche éclatante. De son côté aussi, la Mi LED Smart Bulb Essential vous laisse aussi le choix de prédéfinir des scénarios, mais propose aussi le mode Flux. Il permet à l’ampoule de changer constamment de couleur, ce qui peut s’avérer bien agréable lors de soirées entre amis. Autre mode très pratique, lorsque l’on n’est pas présent à son domicile : le mode absent qui permet d’allumer ou éteindre vos lumières à des intervalles aléatoires pour donner l’impression que quelqu’un est à la maison, de simuler une présence afin de dissuader toute personne mal intentionnée. Enfin, les deux constructeurs donnent la possibilité de piloter les ampoules par la voix, puisque les assistants vocaux Google Assistant et Alexa sont de la partie pour libérer vos mains : « Alexa, allume la lumière » ou « OK Google, baisse la lumière dans ma chambre ».

L’éclairage de Xiaomi à un léger avantage

Parlons de l’autonomie, parce que oui, les ampoules connectées ont une durée de vie. La TP-Link Tapo L530E offre une durée de vie de 15 000 heures, alors que la Mi LED Smart Bulb Essential promet une autonomie de 25 000 heures. D’après la firme chinoise, elle tiendrait plus de 11 ans, si elle est utilisée six heures par jour. Ces données peuvent varier en fonction de votre usage, mais elles devraient toutes les deux tenir un bon moment.

Pour terminer sur la consommation d’énergie, toutes les ampoules connectées sont des ampoules LED. Bonne nouvelle donc, elles consommeront moins qu’une ampoule classique à incandescence. Ceci dit, une ampoule LED connectée consommera un tout petit peu plus qu’une ampoule LED basique. Même en veille, une ampoule intelligente nécessite une petite quantité d’électricité pour maintenir sa connexion au Wi-Fi. Pas d’inquiétude, la différence est très minime. Dans le détail, la Tapo L530E utilise seulement 8,7 W pour 806 lumens, et la Smart Bulb Essential utilise 9 watts jusqu’à 950 lumens.

Conclusion : laquelle choisir ?

Après avoir détaillé les deux modèles, il est temps de faire le point pour vous aider dans votre choix. Eh bien cela dépendra de vos préférences. Ce sont deux bonnes solutions pour débuter dans la lumière connectée.

Les fonctionnalités qu’elles proposent sont très similaires : elles offrent un bon éclairage dans votre intérieur, où vous pouvez modifier en un instant l’ambiance. Ajoutez à cela un assistant vocal comme Google Home ou Alexa pour contrôler vos ampoules intelligentes à l’aide de votre voix, à distance ou encore mettre en place des routines. Si vous avez une enceinte connectée Nest ou Echo, vous pourrez directement demander d’allumer telle ou telle lumière présente dans la pièce que vous voulez.

Et si vous avez déjà des produits Xiaomi, ils s’intégreront parfaitement dans l’écosystème, notamment si vous avez une enceinte connectée, la Mi Smart Speaker, par exemple. Légère avantage pour celle de la firme chinoise, dont la durée de vie est plus importante.

Si vous souhaitez découvrir d’autres éclairages connectés que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures ampoules connectées du moment.

