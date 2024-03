Mercusys Halo H80X : ce kit Wi-Fi 6 Mesh accessible le devient encore plus avec cette promotion

Si le réseau Wi-Fi fait défaut dans le jardin ou dans les toilettes, il existe une solution : le routeur Wi-Fi. Cet accessoire permet de bénéficier d'une couverture Wi-Fi plus large que ce propose une simple box et devrait en principe mettre fin aux zones blanches de la maison. C'est ce que propose ce kit Mercusys Halo H80X avec trois boîtiers et en promotion à 119,99 euros chez Cdiscount au lieu de 199,99 euros.

Jamais entendu parler de Mercusys ? C’est normal. Cette marque chinoise, filiale de TP-Link, est arrivĂ©e en France il n’y a que deux ans. Elle propose donc le mĂŞme genre de catalogue Ă base de rĂ©pĂ©teurs Wi-Fi, routeurs, adaptateurs et prises CPL afin d’Ă©liminer zones blanches et autres problèmes de connexion Internet Ă la maison. En ce moment, l’un de ces kits les plus performants et accessibles, le Mercusys Halo H80X, profite d’une rĂ©duction de 80 euros sur son prix de lancement.

Le kit Mercusys Halo H80X, c’est quoi ?

Un kit Wi-Fi 6 Mesh pas cher

Trois boîtiers compacts et discrets

Une couverture Wi-Fi s’Ă©tendant jusqu’Ă 650 m²

Un maximum de 150 appareils connectés simultanément

Au lieu de 199,99 euros habituellement, le kit Mercusys Halo H80X est maintenant disponible en promotion Ă 119,99 euros chez Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres promotions concernant le kit Mercusys Halo H80X. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? OĂą acheter Le Mercusys Halo H80X au meilleur prix ?

Un système simple à installer et à configurer

Le kit Mercusys Halo H80X se compose de trois boĂ®tiers blancs, compacts et discrets, conçus pour crĂ©er un rĂ©seau Mesh en Wi-Fi 6. Le constructeur chinois va au plus simple dans leur construction, avec des finitions en plastique, une LED d’indication Ă l’avant et trois ports Ethernet RJ45 Ă l’arrière pour seule connectique (sans compter l’alimentation). Les boĂ®tiers sont configurables Ă partir de l’application de Mercusys disponible sur Android et iOS. L’opĂ©ration est simplissime et prend tout au plus quelques minutes.

L’application est d’ailleurs bien fichue. Son interface est simple Ă apprĂ©hender et propose un Ă©ventail complet de fonctionnalitĂ©s. En plus des rĂ©glages basiques tels que l’accès Ă la liste des appareils connectĂ©s (jusqu’Ă 150 peuvent se connecter en simultanĂ© sur le rĂ©seau Mesh), la configuration du NAT, du VLAN et de la plage DHCP, un contrĂ´le parental est disponible. Ce dernier permet de bloquer l’accès Ă certains sites, de bloquer l’accès Ă internet Ă certains horaires ou encore de dĂ©finir une limite de temps d’usage par jour.

Des performances correctes pour ce prix

Passons aux choses sĂ©rieuses : les performances. Le constructeur chinois communique une couverture maximale de 650 m² et deux bandes frĂ©quences. L’une de 2,4 GHz accepte un dĂ©bit maximal de 574 Mb/s et l’autre de 5 GHz un dĂ©bit de 2,4 Gb/s. Dans la pratique, ce kit Mesh a du mal Ă tenir ses promesses. Dans les meilleures conditions (PC branchĂ© au port RJ45), nous avons obtenu un dĂ©bit de 950 Mb/s en descendant lors de notre test tandis que le transfert de fichier dĂ©passait difficilement les 70 Mo/s.

Dans une autre pièce, le dĂ©bit descendant chute, mais se maintient au-dessus des 400 Mb/s sur l’utilitaire iPerf tandis que le transfert de fichiers plafonne Ă 40 Mo/s. Enfin, Ă l’extĂ©rieur, le dĂ©bit descendant ne dĂ©passait pas les 130 Mb/s. D’un point de vue global, on est loin de ce qui est annoncĂ© par le constructeur chinois, mais ces rĂ©sultats restent très corrects, surtout Ă ce tarif. Le kit Mercusys Halo H80X nous a si bien convaincus qu’on ne lui a trouvĂ© aucun dĂ©faut, si ce n’est l’absence de ports multi-gigabits.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le kit Mercusys Halo H80X.

Afin de comparer le kit Mercusys Halo H80X avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs routeurs Wi-Fi 6 et 6E du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.