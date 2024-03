Oui, le tout nouveau Samsung Galaxy A35 bénéficie déjà d’une belle promotion

Nouvelle référence de chez Samsung, le Galaxy A35 devrait séduire les personnes ne souhaitant pas débourser une grande somme pour l'achat d'un téléphone. Bonne nouvelle : sa version 256 Go passe de 449 euros à 399 euros.

Samsung a dévoilé il y a quelques semaines sa nouvelle gamme Galaxy A, aussi emblématique que les Galaxy S : les Galaxy A35 et Galaxy A55. Le constructeur sud-coréen apporte un soin particulier pour cette série qui ne cesse d’être peaufiné. Le A35 est un smartphone, qui tente de se rapprocher des modèles plus premium de Samsung, tout en conservant un prix contenu ou presque. Aujourd’hui, il coûte 50 euros de moins avec des écouteurs offerts.

Le Samsung Galaxy A35, c’est quoi ?

Un écran Amoled de 6,6 pouces en Full HD+ à 120 Hz

La puce Exynos 1380, du Galaxy A54

Une batterie de 5 000 mAh

Disponible depuis le 11 mars dernier, le Samsung Galaxy A35 dans sa version 8 + 256 Go est proposé à 449 euros, mais grâce à cette remise de 50 euros, le téléphone revient à 399 euros chez Boulanger. Pour tout achat de ce smartphone, la marque offre les Galaxy Buds FE.

Un aspect plus premium

Présenté au côté du Galaxy A55, le Samsung Galaxy A35 présente un look aussi sophistiqué, voir plus poussé que l’année précédente. Si l’A34 avait un dos en plastique, cette année, il gagne un dos en verre qui n’est pas sans nous déplaire, hormis pour les traces de doigts qu’il attrape. Le plastique subsiste toujours autour du téléphone, contrairement au A55, mettant en avant de l’aluminium.

À l’avant, on retrouve une dalle Amoled de 6,6 pouces, avec une définition Full HD+ et un taux de rafraichissement de 120 Hz, pour des animations fluides, sans oublier la protection Gorilla Glass Victus+. Il profite d’ailleurs d’une certification IP 67, ce qui est plutôt rare sur cette gamme de prix. À l’arrière, le module photo se compose de trios capteurs 50 + 8 + 5 mégapixels et une caméra frontale de 16 mégapixels.

Efficace et durable dans le temps

Dans les entrailles du A35, c’est le processeur du Galaxy A54, l’Exynos 1380 que l’on retrouve. Une puce jugée 28,6 % plus puissante que la MediaTek Dimensity 1080 qui équipait le A34. Dans l’ensemble, l’appareil s’en sort bien et remplira facilement les tâches classiques du quotidien, mais ne sera pas prêt à faire tourner des jeux 3D gourmands dans d’excellentes conditions. Niveau interface, on retrouve OneUI 6 basé sur Android 14, pouvant atteindre jusqu’à Android 18, avec cinq ans de correctifs de sécurité.

Pour la partie autonomie, le A35 conserve la batterie de 5 000 mAh de son prédécesseur. Avec une telle capacité, le téléphone est capable de tenir aisément une journée avant de nécessiter d’une recharge complète, voire deux jours avec un usage modéré. Quant à la charge, l’appareil supporte une charge de 25 W.

Découvrez notre prise en main sur le Samsung Galaxy A35 pour en savoir plus.

Samsung propose de nombreux smartphones sur le marché. Mais si vous avez du mal à vous y retrouver parmi toutes les références, voici nos recommandations pour vous aider à choisir le bon.

