Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G coûte 200 € de moins pour les derniers jours des soldes

Bien équipé, il n'y a aucun doute que le Note 13 Pro Plus représente le top de l'expérience Redmi. Si son prix est normalement 499 euros, ce n’est pas le cas avec cette offre Cdiscount pendant les soldes : seulement 301 euros.

La force des appareils Xiaomi est d’être proposés à des prix abordables sans faire trop de compromis sur la fiche technique. Dans son catalogue, on retrouve le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G, référence milieu de gamme de la marque, qui met le paquet en proposant un capteur de 200 Mpx, une charge véloce, un bel écran et une puce puissante. Pour les soldes, la facture est moins salée avec cette remise de 200 euros.

Les avantages du Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus

Un écran Oled 120 Hz en 1,5 K de 6,67 pouces

Un capteur principal de 200 mégapixels

Une puce Dimensity 7200-Ultra

Sans oublier une batterie de 5 000 mAh couplé à la charge 120 W

Vendu habituellement à 499,90 euros, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G est aujourd’hui réduit à 301 euros sur le site Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un aspect plus premium

Pour le plus haut de gamme de sa série Redmi, Xiaomi prend soin de délivrer un smartphone à l’allure haut de gamme. Le Redmi Note 13 Pro Plus 5G affiche un dos en verre qui donne une meilleure préhension en main, mais introduit un écran incurvé. Même si la plupart des concurrents adoptent un écran plat, ici le côté borderless fait son effet.

Il met surtout en valeur le bel écran Oled de 6,67 pouces. Celui-ci offre une définition en 1.5K (2 712 x 1 220 pixels) ainsi qu’un taux de rafraichissement à 120 Hz. La navigation est fluide, et se trouve être un excellent support de lecture et encore plus de visionnages des films et séries en Dolby Vision.

Bien équipé, même en photo

Pour faire fonctionner son smartphone, la firme chinoise propose la puce Dimensity 7200-Ultra de chez MediaTek. Ce n’est pas la plus récente des puces, mais les animations et les applications restent fluides et réactives. Elle peut même faire tourner les gros jeux du Play Store avec un peu de concessions sur la qualité des graphismes. Concernant la partie logicielle, il tourne avec MIUI 14 sous Android 13 alors que la plupart des références sur le marché sont déjà à Android 14. Xiaomi annonce quatre ans de mises à jour majeures et cinq ans de patchs de sécurité.

Sur la partie photo, on a droit à un capteur principal grand-angle de 200 Mpx (f/1,7) avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 8 Mpx (f/2,2) et un capteur macro de 2 Mpx (f/2,4). Comme d’habitude, le capteur macro inutile, seul le capteur principal devrait s’en sortir convenablement avec de jolis clichés, mais vous ne serez pas le photographe attitré de vos amis. On l’apprécie surtout pour sa batterie dotée d’un accumulateur de 5 000 mAh. Avec une telle capacité, le téléphone peut tenir pendant 1 à 2 jours loin d’une prise, en fonction de votre utilisation. Et Xiaomi vient couronner le tout en proposant une charge rapide jusqu’à 120 W qui permet de faire le plein en seulement 20 minutes.

Pour en savoir plus, voici notre test sur le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G.

Ne ratez rien des soldes d’été 2024 avec Frandroid

Les soldes d’été 2024 se déroulent du mercredi 26 juin à 8h jusqu’au mardi 23 juillet prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.