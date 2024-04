Le prix vient de chuter drastiquement pour cet excellent SSD NVMe MSI 2 To, qui plus est compatible PS5

Si vous cherchez à booster les performances de votre PC ou de votre PS5, le puissant SSD NVMe MSI Spatium M480 Pro de 2 To sera un bon choix. S'il est aussi recommandable, c'est aussi pour son prix de 148 euros chez PC Componentes, qui le proposait auparavant à plus de 300 euros.

Le stockage interne de la PS5 n’est pas suffisant pour bien des joueuses et joueurs qui ont une grosse bibliothèque de jeux à stocker. C’est là que l’ajout d’un nouveau SSD devient réellement utile. Et pour ne rien gâcher, un SSD suffisamment performant permet de réduire les temps de chargement et d’apporter un boost de puissance à la console. Le SSD NVMe MSI Spatium M480 Pro doté de 2 To offre justement toutes ces qualités, pour un super prix en plus : moins de 150 euros.

Les points forts du MSI Spatium M480 Pro

Des débits allant jusqu’à 7 400 Mo/s

Une quantité de stockage de 2 To

Compatible avec la PS5

Proposé auparavant à plus de 300 euros, le SSD NVMe MSI Spatium M480 Pro de 2 To est actuellement affiché à 148 euros chez PC Componentes.

Un SSD avec des vitesses élevées pour la PS5

Pour avoir sa place dans les entrailles d’une PS5, un SSD doit cocher plusieurs cases : il doit précisément être un SSD PCIe 4.0 NVMe et offrir des débits d’au moins 5 500 Mo/s pour un fonctionnement correct. Le MSI Spatium M480 Pro est justement un SSD PCIe 4.0 NVMe et propose pas moins de 7 400 Mo/s en lecture et et 7 000 Mo/s en écriture. Le MSI Spatium M480 Pro permet donc de profiter de débits bien supérieurs à ce qui est recommandé. Résultat : les temps de chargement de votre machine seront considérablement réduits, et les lancements des jeux et autres logiciels plus rapides. Les PC pourront évidemment bénéficier de ces performances.

Mais avant de pouvoir profiter des caractéristiques de ce SSD interne, il faut passer par la case installation, qui est un peu plus complexe que celle d’une carte d’extension sur Xbox, puisque les SSD comme celui de MSI prennent la forme d’une barrette de RAM. Mais pas de stress, cet article vous explique pas à pas comment faire pour ne pas vous louper.

Un bon stockage sous la main

Le SSD NVMe MSI Spatium M480 Pro est doté d’une capacité de stockage de 2 To, soit 2 000 Go, ce qui permet concrètement d’installer 40 jeux supplémentaires de 50 Go ou 20 jeux supplémentaires de 100 Go sur votre console. Quand on sait que la PS5 propose nativement un espace de stockage de 667 Go, ces 2 To feront bien plaisir aux joueurs affirmés. Vous pourrez évidemment aussi l’installer dans un PC pour pouvoir stocker plus d’applications ou de logiciels.

Enfin, sachez que ce SSD ne dispose pas de dissipateur thermique. Sa présence est toutefois fortement recommandée pour éviter toute surchauffe qui occasionnerait une perte de performances. Quand on sait que la PS5 est sujette à la chauffe, mieux vaut ne pas faire l’impasse sur cet appareil…

Si vous souhaitez découvrir d’autres références avant de faire votre choix final, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs SSD M2 internes et disques durs externes pour votre PS5.

