Le Samsung Galaxy Book 3 Pro perd quasi la moitié de son prix après la sortie des Galaxy Book 4

Les Samsung Galaxy Book représentent le haut de gamme du marché des PC ultraportables à côté des MacBook Pro d'Apple qui dominent le marché. Bien fini, puissant, endurant et doté d'un écran haute définition, le Galaxy Book 3 Pro ne manque pas d'arguments pour convaincre, mais en voici un dernier, histoire d'enfoncer le clou : son prix chute de 1 999,99 euros à 1 099,99 euros chez Rue du Commerce.

Les nouveaux Samsung Galaxy Book 4 ont été dévoilés lors du dernier MWC de Barcelone avec quelques évolutions telles que les nouveaux processeurs Intel Core Ultra. Toutefois, les Samsung Galaxy Book 3 restent des références parfaitement recommandables dans un cadre bureautique, et la sortie de leurs successeurs ne peut avoir que des effets bénéfiques sur leur prix. Par exemple, le modèle Pro de cette gamme profite d’une énorme remise faisant baisser la facture de 900 euros.

Le Samsung Galaxy Book 3 Pro en quelques points

Une dalle AMOLED de 14 pouces en définition 3K

Propulsé par un Intel Core i7-1360P avec 16 Go de RAM

Une batterie de 63 Wh pour une dizaine d’heures d’autonomie

Au lieu de 1 999,99 euros habituellement, le Samsung Galaxy Book 3 Pro est maintenant disponible en promotion à 1 099,99 euros chez Rue du Commerce.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung Galaxy Book 3 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Galaxy Book 3 Pro au meilleur prix ?

Du haut de gamme à tous les étages

À chaque génération, les Samsung Galaxy Book évoluent doucement. Le Samsung Galaxy Book 3 Pro reprend ainsi le design de son prédécesseur et rivalise avec le MacBook en termes de finesse et de légèreté. Avec une épaisseur de 11,3 mm et un poids de 1,17 kg, il se laisse transporter dans un sac ou à bout de bras. Sur la partie connectique, nous avons droit à un ensemble plutôt complet avec un port USB-A, un port HDMI 2.0, deux ports USB-C Thunderbolt 4, un lecteur de carte microSD et un port jack 3.5 mm.

L’une des majeures différences entre le Samsung Galaxy Book 3 de base et les modèles Pro et Ultra concerne l’écran. Si le premier s’appuie sur un affichage LCD rafraîchi à 60 Hz, le Samsung Galaxy Book 3 Pro embarque une dalle AMOLED rafraîchie à 120 Hz. En plus du rapport de contraste infini et des noirs parfaits, cet écran est sublimé par une définition 3K (2 880 x 1 800 pixels), ce qui rend la navigation et le visionnage de vidéos particulièrement agréables. Enfin, le format 16:10 confirme un usage tourné vers la productivité.

Une configuration taillée pour la productivité

Le Samsung Galaxy Book 3 Pro n’est pas seulement un ultrabook bien fichu à l’extérieur, il l’est aussi à l’intérieur. Sous son capot, il embarque un Intel Core i7-1360P, un processeur à 12 cœurs cadencé à 2,2 GHz et à 5 GHz en mode turbo boost. Avec 16 Go de RAM LPDDR5 et une puce graphique Intel Iris Xe, il peut s’adonner au multitâche et à certains travaux graphiques comme de la retouche photo ou du montage vidéo. En clair, rien ne lui fait peur, hormis le gaming avec des jeux gourmands.

Le dernier atout du Samsung Galaxy Book 3 Pro est son autonomie. D’après le constructeur sud-coréen, sa batterie de 63 Wh est capable de tenir une dizaine d’heures, ce qui correspond à une journée de travail avec streaming de quelques épisodes de sa série le soir. On note toutefois que c’est moins que les derniers MacBook qui proposent le double. Enfin, le Samsung Galaxy Book 3 Pro embarque par défaut Windows 11 Famille, ce n’est donc pas la peine d’investir dans une licence de système d’exploitation.

Pour en savoir encore plus, lisez notre prise en main du Samsung Galaxy Book 3 Pro.

Afin de comparer le Samsung Galaxy Book 3 Pro avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs PC ultraportables du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.