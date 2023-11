Samsung Galaxy Book 3 : ce puissant ultrabook est 350 € moins cher pour le Black Friday

Dans la nouvelle génération d'ultrabooks de Samsung, le Galaxy Book 3 est le modèle le plus accessible, mais il faut quand même payer le prix fort pour mettre la main dessus. C'est que sa fiche technique est intéressante et il surprend particulièrement par son autonomie olympique. Pendant la Black Friday Week, cet ultrabook voit son prix dégringoler de 1 049 euros à 699 euros chez Amazon.

En début d’année, Samsung sortait la gamme des Galaxy Book 3, des ultrabooks sous Intel Core qui ont pour objectif de marcher sur les plates-bandes d’Apple et de ses MacBook. Si les configurations les plus pointues sont proposées à des prix parfois inaccessibles, il existe des modèles d’entrée de gamme moins chers et avec ce qu’il faut de performances pour tenir la cadence durant les journées de travail bien remplies. C’est le cas de ce Samsung Galaxy Book 3 sous Intel Core i5 à -33 % chez Amazon pendant le Black Friday.

Le Samsung Galaxy Book 3 en quelques points

Un ultrabook fin et léger avec un écran FHD

Un Intel Core i5 de 12e génération avec 8 Go de RAM

Une autonomie de 14 heures en lecture vidéo

Au lieu d’un prix barré de 1 049 euros, le Samsung Galaxy Book 3 est maintenant disponible en promotion à 699 euros chez Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung Galaxy Book 3. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Galaxy Book 3 au meilleur prix ?

L’ultrabook de Samsung qui veut rivaliser avec les MacBook

Avec le Galaxy Book 3, Samsung propose un ultrabook léger et aisément transportable grâce à son poids de seulement 1,6 kg et son épaisseur de 15 mm. Même si un MacBook Air équivalent est encore plus fin et léger, cela reste agréable de ne presque pas le sentir dans son sac. Le Samsung Galaxy Book 3 ne tombe pas pour autant dans le piège de la finesse puisqu’il parvient à proposer une connectique fournie avec deux ports USB-A 3.2, deux ports USB-C, un port HDMI, un lecteur de cartes microSD et un port jack 3.5 mm.

Au niveau de l’écran de 15,6 pouces, le constructeur sud-coréen reste sur un choix basique, à savoir une dalle IPS-LCD en définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Un ultrabook dédié à la bureautique n’a généralement pas besoin de plus. Cet écran profite également d’un traitement anti-reflets pour pouvoir être utilisé en plein soleil et la technologie IPS permet d’avoir des angles de vision ouverts et d’une bonne colorimétrie.

De bonnes performances pour les journées bien remplies

Il existe plusieurs configurations de Samsung Galaxy Book 3 et comme mentionné ci-dessus, celle-ci s’inscrit dans le milieu de gamme avec un Intel Core i5-1235U assisté par 8 Go de RAM LPDDR4X. Ce processeur doté de 10 cœurs et capable d’atteindre une fréquence maximale de 4,4 GHz et largement suffisant pour accomplir les tâches bureautiques et faire du multitâche. Sa puce graphique intégrée Intel Iris Xe l’autorise même à s’adonner à certaines tâches graphiques comme le montage et la retouche photo.

Pour compléter cette configuration, un SSD NVMe de 512 Go assure le stockage et Windows 11 est pré-installé, il n’y a donc pas besoin d’investir dans une licence supplémentaire. Enfin, une batterie de 54 Wh permet au Samsung Galaxy Book 3 d’assurer une autonomie de 14 heures en lecture vidéo selon le constructeur sud-coréen, c’est environ deux fois plus que ce que proposent certains concurrents. Cette autonomie XXL s’accompagne d’une recharge de 65 W qui permet à l’ultrabook de regagner 5h30 d’endurance en 30 minutes.

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday commencera officiellement le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée, mais avant ça, il y a la Black Week. Celle-ci débute le 17 novembre et se clôturera juste avant le lancement du vendredi noir.

Retrouvez nos sélections du Black Friday par thématiques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday par marchands :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte X (Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.