Ce TV Philips géant de 75″ avec Mini LED et Ambilight perd quelques centaines d’euros et devient plutôt abordable pour sa grande taille

Philips sait y faire avec ses téléviseurs : ici, avec le 75PML9008/12, on a droit à la fonction Ambilight sur une dalle de 75 pouces, avec la technologie Mini LED pour des contrastes profonds… Un modèle complet qui passe de 1 486 euros à 1 190 euros.

Philips compte un bon nombre de références côté téléviseurs, mais la dernière baptisée The Xtra, et celle qui a retenu notre attention aujourd’hui. En plus d’embarquer l’Ambilight, une technologie d’immersion exclusive au constructeur néerlandais, ces TV se vantent de proposer un affichage Mini-LED. Vous allez pouvoir en profiter sur une grande diagonale, 75 pouces, avec un prix plus raisonnable grâce à cette remise de près de 300 euros.

Le TV Philips 75PML9008/12, c’est quoi ?

Une dalle Mini LED de 75 pouces avec Ambilight

Compatible 4K, Dolby Vision, HDR10+ Adaptative, Dolby Atmos

Des ports HDMI 2.1, ALLM et VRR

Au lieu d’un prix barré à 1 486,61 euros, le téléviseur Philips The Xtra Ambilight 4K 75PML9008/12 est actuellement remisé à 1 190,08 euros sur le site pccomponentes.fr.

75 pouces, Mini Led, Ambilight : un TV Xtra

Le TV Philips 75PML9008 a la capacité de transformer votre salon en salle de cinéma. Sa dalle de 75 pouces est en effet très imposante, et renforce considérablement l’immersion. Assurez-vous toutefois d’avoir un recul d’au moins 2,74 m. Pour donner encore plus de profondeur aux images diffusées, Philips a pensé à intégrer sa technologie Ambilight. Un système de LED installées au dos du TV dont les couleurs et l’intensité s’adaptent à ce qui est affiché à l’écran. De quoi renforcer l’immersion et d’instaurer une ambiance plus saisissante, particulièrement dans une pièce plongée dans la pénombre.

Autre grand atout du TV de Philips : la technologie Mini LED intégrée, qui offre un rétroéclairage bien plus précis, des contrastes encore plus profonds et une meilleure luminosité. Les contours des objets diffusés à l’écran sont plus nets, et les couleurs mieux retranscrites. Une manière de se rapprocher (un peu) de l’Oled, en gros. Autrement, cet écran 4K UHD marque aussi des points avec sa compatibilité avec le HDR10+ Adaptive, le HLG et le Dolby Vision, tandis que son processeur P5 assure un upscaling de qualité des contenus en 4K.

Un TV Mini-LED optimisée pour le gaming

Philips n’a pas non plus oublier les joueuses et les joueurs en équipant son téléviseur de ports HDMI 2.1, compatibles VRR (Variable RefreshRate ), ALLM (Auto Low Latency Mode et FreeSync Premium. Des fonctionnalités qui promettent une réactivité accrue et une latence réduite en jeu, y compris lors de combos nerveux. Les gamers pourront aussi jouer en 4K@120Hz sans problème.

Enfin, cette Smart TV ne tourne pas sur Android TV ou Google TV, mais sur un système d’exploitation maison baptisé « Smart TV by TP Vision ». Cela a l’avantage de profiter d’une interface plus fluide, moins chargée et sans publicité, tout en retrouvant les applications et plateformes de streaming. De plus, TP Vision est compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant et il est possible de partager du contenu sur l’écran grâce au mode miroir.

