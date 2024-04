Pixel 8 vs Zenfone 10 : en promo, lequel de ces smartphones compacts premium sous Android choisir ?

Si vous avez un budget d'environ 600 euros, et souhaitez changer de smartphone, mais préférez les petits formats, en voici deux en promotion, le Google Pixel 8 et l'Asus Zenfone 10, mais lequel vous conviendra le mieux ? Nous allons tenter d'y répondre dans ce comparatif.

Pour les adeptes de smartphones compacts, il n’est pas simple de trouver son bonheur, maintenant que les téléphones grand format avec des écrans de 6 à 7 pouces sont la norme pour beaucoup de modèles. On trouve tout de même quelques références de petites tailles, certains étant même très puissant. Nous avons déniché pour vous deux modèles intéressants, l’un chez Google avec le Pixel 8 et l’autre chez Asus avec le Zenfone 10.

Deux références notées 8/10 dans nos colonnes. Une note que l’on attribue chez Frandroid, lorsque les qualités du produit en font une belle affaire pour de nombreux utilisateurs. Ils ne sont pas sans défauts, mais les atouts sont si nombreux que ces bémols ne sont pas rédhibitoires. Reste à savoir lequel des deux répond au mieux à vos besoins. Pour cela, nous allons tenter de vous éclairer dans votre choix à travers ce comparatif.

Les deux smartphones en promotions

Deux petits appareils au design léchés

Commençons par décrire le design de ces smartphones, qui ont d’ailleurs obtenu chacun, lors de notre test, la note de 9/10 dans cette catégorie. Le Google Pixel 8 arrive à être encore « plus mignon » que le Pixel 7, en proposant des tranches plus arrondi et une taille d’écran plus petit tout en ayant réduit la bordure inférieure. La prise en main est un peu plus agréable, et les finitions sont réussies. Les propriétaires de petites mains seront aussi comblés avec le Zenfone 10 d’Asus. Sa petite taille apporte une bonne dose de confort d’utilisation et sait se faire oublier dans la poche grâce à son format compact réussi. Son look plus atypique laisse découvrir un dos en plastique texturé qui a l’avantage d’éviter toute glissade. On notera la présence d’un port jack, qui est assez rare de nos jours.

Le Google Pixel 8 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid L’Asus Zenfone 10 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Sur le volet photo, le Pixel 8 est sans surprise le plus doué dans ce domaine. On a un excellent capteur photo principal avec une excellente gestion de la plage dynamique et de jolies couleurs souvent très fidèles. L’ultra-grand-angle aussi est plutôt bon, mais assez limité de nuit. L’expérience se bonifie avec toutes les options de retouche dans Google Photos. Petite nouveauté en photo : Best Take. Si vous prenez plusieurs photos de groupe, vous pouvez combiner les meilleures têtes de chacun, afin d’avoir le selfie parfait. Quant au mode nuit, il remplit aisément sa mission. De son côté, Asus améliore légèrement sa copie avec le Zenfone 10, mais ne parvient toujours pas à la hauteur de la concurrence. On manque de polyvalence, que ce soit par l’absence de téléobjectif ou les faiblesses de l’ultra grand angle. Heureusement, le capteur principal offre une bonne prestation.

Deux jolis écrans, avec une expérience différente

Là encore, le match est serré entre les deux téléphones, mais avec quelques différences. Le Pixel 8, par exemple, lui déploie une diagonale de 6,2 pouces, contre 5,9 pouces sur le Zenfone 10. En tout cas, les deux coches beaucoup de cases. L’appareil de Google met en avant une bonne définition, mais aussi une bonne luminosité et un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Des bases solides, même si on regrette l’absence de LTPO, et d’une couverture colorimétrique un peu décevante. Sur celui d’Asus, on a droit à un bel écran Amoled capable d’afficher une définition en Full HD + et de monter jusqu’à 144 Hz. Une belle fluidité, une calibration des couleurs réussie et des contrastes infinis. Seules ombres au tableau : des bordures un peu épaisses, une luminosité un peu basse et un HDR en retrait face à la concurrence.

Le Google Pixel 8 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid L’Asus Zenfone 10 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Sur l’expérience logicielle, si les deux utilisent Android, on a la surcouche ZenUI sur le Zenfone 10 contre la Pixel Expérience sur le petit téléphone de Google. La « Pixel Experience », et Android 14, est un combo particulièrement fluide et très agréable. On apprécie ses fonctionnalités exclusives, ses options de personnalisation nombreuses et l’intégration intelligente de l’IA. Il dispose même de sept années de mises à jour majeures ainsi que sept années de mises à jour de sécurité. Ce qui veut dire qu’il recevra Android 21 en 2030 ! De l’autre, on retrouve ZenUI, une interface légère et complètement personnalisable. On retourne facilement à la version « stock » d’Android si on le souhaite. Les petites fonctions du fabricant comme ZenTouch sont les bienvenues. Seul regret, le téléphone est mis à jour que deux ans (avec 4 ans de mises à jour de sécurité) et recevra Android 15…

Le Zenfone 10 se montre plus performant et endurant

Alors oui, le téléphone d’Asus à une durée de vie de logiciel limité, mais fait des merveilles côté performances. Équipé de la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, soit la meilleure puce de 2023, le Zenfone 10 est à l’aise aussi bien pour faire du multitâche, que pour lancer des jeux gourmands avec les graphismes poussés au maximum. Chez Google, c’est une autre histoire. Avec sa puce Tensor G3, le Pixel 8 est moins puissant et ne permet pas de lancer certains jeux gourmands dans de bonnes conditions, et à tendance à chauffer.

Asus remporte également le point sur l’autonomie et en est même un champion dans cette catégorie. Avec son petit gabarit, il intègre une batterie de 4 300 mAh que l’on pourrait craindre et pourtant, cela ne le pénalise pas. Durant notre test, il s’est révélé être un monstre d’endurance en atteignant deux jours d’autonomie, et ce, malgré des heures de consultation web et vidéo en 4G. Pour le recharger, on retrouve un chargeur 30 W fourni dans la boîte, pour récupérer 50 % de batterie en 30 minutes. Il y a même la charge sans-fil jusqu’à 15 W. En comparaison, le Pixel 8 ne brille pas par son endurance, l’autonomie est correcte. L’utilisation peut facilement atteindre une journée et demie, mais pas en jouant beaucoup à des jeux vidéo ou en enchaînant les épisodes de votre série favorite. Quant à la recharge, on a un chargeur d’une puissance de 27 W.

Google Pixel 8 ou Asus Zenfone 10 ? C’est l’heure du verdict

D’un côté ou de l’autre, les qualités ne manquent pas, mais des différences sont à prendre en compte avant de faire votre choix.

Le Google Pixel 8 est une bonne option, surtout si vous êtes à la recherche d’un smartphone doué en photo. Ils offrent de jolis clichés en toute situation. Le mode portrait est toujours aussi beau, et le mode nuit est toujours à la hauteur de sa réputation. Les possibilités de retouches amenées par l’IA sont très pratiques, notamment avec la gomme magique ainsi que la fonction « Meilleure prise » qui permet de changer les visages dans des photos de groupe. Un très bon photophone qui est aussi plus « mignon » que son prédécesseur, avec des angles plus arrondis et des dimensions réduites pour se lover parfaitement dans la paume de la main. Amoled, fluide et lumineux, son écran est satisfaisant et donne accès à la Pixel Experience et surtout à 7 ans de mises à jour majeurs sur Android. C’est un téléphone avec une longue durée de vie, mais qui a quelques limites, notamment pour lancer des jeux ou encore son autonomie d’une journée seulement.



L’Asus Zenfone 10 plaît aussi pour son petit format et ses belles finitions. Tout n’est pas parfait, mais il a de sérieux arguments à faire valoir pour son petit gabarit, comme son taux de rafraichissement à 144 Hz ou encore ses très bonnes performances et son autonomie musclée. En revanche, il ne faudra pas trop être tatillon sur la photo, il manque de polyvalence et ne brille pas sur ce point. Autre limite et pas des moindres, son suivi logiciel, proposant uniquement deux ans de mises à majeures…

