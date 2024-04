Bouygues Telecom fait mieux que RED et Sosh avec son forfait B&You de 20 Go à moins de 7 €/mois

Si vous n'avez pas besoin d'un forfait mobile avec énormément de données 4G, et que vous cherchez surtout à faire des économies chaque mois, alors le forfait mobile sans engagement B&You de 20 Go proposé par Bouygues Télécom pourrait bien vous plaire. Celui-ci est en effet proposé à seulement 6,99 euros par mois.

Certaines personnes ont besoin de souscrire à un forfait mobile doté d’une grosse enveloppe de données 4G pour combler leurs besoins chaque mois. D’autres, au contraire, peuvent tout à fait se satisfaire d’une petite (mais suffisante) quantité de data, surtout si ça leur permet de ne pas se ruiner tous les mois. Le forfait 4G B&You de 20 Go pourrait par exemple leur convenir, puisqu’il coûte moins de 7 euros par mois. En comparaison, RED by SFR et Sosh proposent uniquement 10 Go pour le même prix.

Que propose ce forfait B&You ?

20 Go de données 4G en France métropolitaine + 16 Go en Europe et dans les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Le réseau de Bouygues Télécom

Actuellement, le forfait mobile 4G B&You de 20 Go est proposé à 6,99 euros par mois. C’est bien sûr sans engagement.

Assez de données pour le mois

Le forfait mobile B&You propose donc une enveloppe de 20 Go de données 4G. Certes, l’opérateur propose des offres bien plus généreuses (mais bien plus chères), mais ces 20 Go peuvent tout à fait suffire à celles et ceux qui n’ont pas besoin de naviguer de longues heures sur Internet depuis leur smartphone et de consulter fréquemment leurs réseaux sociaux. Avec cette quantité de data, il est tout à fait possible de surfer sur le web, regarder quelques vidéos ou encore écouter de la musique en streaming. Il faudra tout de même modérer son utilisation pour ne pas se retrouver trop vite à court de Go.

En revanche, pour ne pas épuiser cette enveloppe de données trop rapidement, il est conseillé de se connecter à un réseau Wi-Fi à la maison ou au travail et de ne pas abuser du partage de connexion. Autrement, si vous comptez voyager hors de la France métropolitaine, sachez que vous aurez droit à 16 Go de 4G à utiliser dans les pays d’Europe et dans les DOM.

Des communications toujours illimitées

Le forfait B&You comprend évidemment les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Enfin, cette offre permet de profiter de l’excellent réseau de Bouygues Télécom, qui couvre plus de 99 % de la population en 4G ainsi que 95 % du territoire, selon l’ARCEP.

Notez d’abord que vous devrez rajouter 1 euro au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Et, si vous voulez conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO, on vous explique comment le récupérer ici. En faisant ainsi, le changement d’opérateur se fera sans coupure.

