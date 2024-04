C’est presque moitié prix pour ce TV Mini LED 65 pouces (Ambilight et HDMI 2.1) de chez Philips

Le Mini LED est une très bonne alternative à l’OLED. Cette technologie a évidemment un coût, mais grâce à Philips, elle devient plus accessible. D’ailleurs, le modèle 65PML9008 avec Ambilight passe de 1 590 euros 849 euros grâce à un code promo.

Parmi les téléviseurs Philips, on trouve la série The Xtra PML9008. Ces modèles bénéficient bien évidemment de l’Ambilight, mais aussi d’un système de rétroéclairage Mini LED. Un combo qui suffit à rendre vraiment recommandable cette référence, d’autant plus maintenant que la version 65 pouces perd 740 euros de son prix de base.

Le Philips 65PML9008, c’est quoi ?

Un écran 4K Mini Led en 65 pouces

De l’ambilight avec les formats HDR10+, HLG, Dolby Vision et Atmos

HDMI 2.1, VRR, FreeSync…

Lancé à 1 590 euros, le téléviseur Philips 65PML9008 est actuellement en promotion à 899 euros sur le site Rakuten (via le vendeur Boulanger), mais en appliquant le code TV50, il passe à 849 euros seulement.

Une immersion assurée sur ce grand écran de qualité

Le modèle 65PML9008 de Philips impressionne par sa taille : 65 pouces (soit 164 centimètres). Il faudra s’assurer d’avoir suffisamment de place dans son salon avant de l’acheter, mais cette diagonale est en tout cas plus que confortable pour profiter de ses séries et ses films dans les meilleures conditions. L’Ambilight ne fera que renforcer l’immersion avec son halo lumineux projeté sur le mur et qui s’adaptent même au programme visionné.

Autre atout de ce Philips The Xtra : la technologie Mini LED intégrée. Elle offre un rétroéclairage bien plus précis, des contrastes encore plus profonds et une meilleure luminosité. Autrement, cet écran 4K UHD de 65 pouces est aussi compatible avec certaines des meilleures normes vidéos comme le HLG, le HDR10+ ou encore le Dolby Vision, gages d’une meilleure qualité d’image. Le processeur P5 assure de son côté un upscaling de qualité des contenus en 4 K. Et côté son, on peut compter sur un son Dolby Atmos, bien vaste et riche.

Une smart TV aussi bien à l’aise pour le gaming

Philips n’oublie pas de satisfaire aussi les joueurs et les joueuses en intégrant une connectique HDMI 2.1. Elle autorise la 4K@ 120 FPS et prend en charge le taux de rafraîchissement variable (VRR), l’ALLM, et FreeSync Premium, pour une réactivité accrue et une latence réduite en jeu, avec un minimum de saccades et de déchirures d’écran.

Pour finir, Philips ne choisit pas Android TV ou Google TV, mais un système d’exploitation maison baptisé « Smart TV by TP Vision ». L’interface se veut plus fluide, moins chargée et sans publicité, tout en retrouvant les applications et plateformes de streaming. De plus, TP Vision est compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant et il est possible de partager du contenu sur l’écran grâce au mode miroir.

Si vous souhaitez comparer le modèle de Philips avec d’autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons à consulter notre guide sur les meilleures TV 4K de 65 pouces (OLED, QLED, ou Full LED) du moment.

