La version la plus boostée du Huawei MateBook D16 2024 perd 380 € de son prix

Vous recherchez un nouvel ordinateur portable avec un bon rapport qualité-prix ? Le Huawei MateBook D16 (2024) équipé d’un intel Core i9 13ᵉ gen est aujourd’hui en promotion à 1 019 euros, contre 1 399 euros de base.

Dans le domaine des PC portables, Huawei est un acteur du marché qui a son intérêt. La marque chinoise fournit des ordinateurs équilibrés, et à des prix très compétitifs. C’est le cas de son dernier modèle, le MateBook D16 (2024), qui muscle son jeu avec une configuration sous Intel Core i9 de 13ᵉ génération. Loin d’être sans défaut, nous lui avons tout de même donné la note de 8/10, et devient encore plus intéressant avec cette réduction de 380 euros sur son prix.

Les points clés du Huawei MateBook D16 (2024)

Un design réussi avec un bon écran sRGB

Une configuration équilibrée : i9-13900H +16 Go de RAM + 1 To de SSD

Une grande autonomie

De base à 1 399 euros, le PC portable Huawei MateBook D16 (2024) avec i9-13900H, 16 Go de RAM et 1 To de SSD s’affiche à 1 099 euros sur le site de la marque, mais en appliquant le code A80HWDAYS, il revient à 1 019 euros.

Un laptop bien fini et léger

Le MateBook D16 (2024) garde l’esthétique des PC portables de Huawei, avec toujours ce châssis en métal très léger. Son poids de 1,7 kilo et son épaisseur de 1,84 cm en font un laptop facile à transporter pour cette diagonale de 16 pouces. L’apparence n’a pas été mise de côté non plus, avec la sobriété comme maître mot avec son métal gris légèrement brossé.

Une fois allumée, on a un écran avec dalle IPS LCD de 16 pouces capable d’afficher une définition maximale de 1 920 × 1 200 pixels pour un ratio 16:10 et taux de rafraîchissement à 60 Hz. C’est un très bon écran sRGB pour travailler, mais on aurait préféré avoir un support du DCI-P3 et un taux de rafraîchissement plus élevé….

Une puce surpuissante, mais il y a un hic

Dans ce bon plan, nous avons ici la configuration la plus puissante avec un Intel Core i9-13900H, couplé à 16 Go de RAM DDR4 et un stockage 1 To en PCIe 4.0. Une configuration inhabituelle pour un laptop de cette catégorie, on la retrouve plutôt sur un ordinateur dédié pour le gaming. En lançant les benchmarks, nous avons constaté que le i9 est loin d’offrir ses pleines performances. Il a tout de même l’avantage d’offrir un ordinateur silencieux avec très peu de chauffe.

Il est à l’aise pour des tâches de bureautique ou de la navigation web, ou même de retouche photo et quelques travaux graphiques. Et pour vous adonner à toutes vos tâches, la batterie de 56 Wh réussie à faire tenir l’ultrabook plus de 10 heures avec un usage mixte incluant de la bureautique, de la vidéo, un peu de musique… C’est un très bon score, qui s’accompagne en plus d’un bloc d’alimentation de 65W en USB-C, qui permet d’offrir 2 heures d’utilisation après 15 minutes de charge seulement. Il faudra compter 1 h 10 pour faire le plein. Enfin, côté connectique, on a un port USB-C, un port USB A, un port USB A 3.2 Gen 1, un port HDMI et un combo jack.

