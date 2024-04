Sony DualSense Edge : cette manette « pro » est (enfin) un peu moins hors de prix

L'an dernier, Sony a lancé la manette très haut de gamme DualSense Edge, dont le prix était vraiment rédhibitoire. C'est là son principal défaut. On peut donc la recommander uniquement quand elle est moins chère que d'habitude, et c'est justement le cas en ce moment : chez PC Componentes, on peut la trouver à 208,25 euros au lieu de 239,99 euros.

Avant de tester la Sony DualSense Edge, la manette très haut de gamme (et très onéreuse) de la marque, nous avions beaucoup d’espérance et rêvions notamment d’une super autonomie et d’une meilleure qualité de fabrication ; bref, des atouts qui auraient un peu justifié son prix excessif. Toutefois, au terme de notre essai, nous n’avons pas mis plus de 6/10 à cet accessoire. Ce dernier n’est toutefois pas dénué de points positifs, heureusement, mais on en profite davantage quand il est en promotion, comme en ce moment.

Les points positifs de la Sony DualSense Edge

Des sticks réparables

Plusieurs accessoires fournis

Les fonctions de base de la DualSense (gâchettes, vibrations…)

Lancée à 239,99 euros, la manette Sony DualSense Edge est désormais proposée à 208,25 euros chez PC Componentes.

Une manette plus lourde, mais personnalisable

Si physiquement, la Sony DualSense Edge ressemble fortement à la DualSense classique, quelques changements peuvent toutefois être repérés. Par exemple, le pavé tactile est devenu noir et la texture au niveau des paumes et des gâchettes L2/R2 a changé pour améliorer la préhension. De quoi améliorer le confort à coup sûr. Des boutons supplémentaires ont aussi été ajoutés sous et à l’avant du pad. On approuve tout de même moins l’esthétique « noir brillant » pour les boutons et une partie de la coque, qui est un véritable aimant à traces de doigts. On préfère nettement le noir mat sur la DualSense classique. De plus, la DualSense Edge est plus lourde que le modèle standard (335 g contre 280). Mais au moins, elle promet une plus grande solidité.

La DualSense Edge n’a pas que des défauts, heureusement, et sa principale force réside dans les options permettant de personnaliser l’expérience. Elle s’accompagne en effet d’une boîte de rangement contenant plusieurs accessoires (tout comme la manette Xbox Elite Series de Microsoft d’ailleurs), comme des capuchons des sticks analogiques différents, un boîtier permettant de verrouiller le câble de recharge sur la manette, ce qui permet de jouer en filaire avec le moins de latence possible, ou encore deux sets de boutons supplémentaires à placer sous la manette. Autrement, Sony marque aussi des points grâce à son système de stick amovible, que l’on peut donc remplacer facilement.

Les points forts de la DualSense classique sont là

Couplée à la PlayStation 5, la DualSense Edge offre l’ensemble des fonctions que l’on trouvait déjà sur le modèle classique, à savoir le microphone, le gyroscope, le haut-parleur, les vibrations avancées et les gâchettes à retour de force, ce qui est très appréciable. Elle n’est toutefois pas que reconnue par la PS5, mais elle peut aussi l’être par Windows 11, avec une connexion Bluetooth ou avec un câble USB. En revanche, nous avons rencontré des problèmes de compatibilité avec plusieurs jeux. Mais comme Sony n’a jamais promis une compatibilité PC, on ne peut pas vraiment lui en vouloir.

Pour finir, en ce qui concerne son autonomie, nous avons pu utiliser la DualSense Edge pendant une session de 2 heures et une session de 3h30 sans la recharger, soit 5h30 d’autonomie en tout, avec un usage modéré, sans le gyroscope et le haut-parleur notamment. On aurait aimé une autonomie plus conséquente, surtout que la DualSense Edge est plus lourde que le modèle classique, et donc susceptible de contenir une batterie plus grosse.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la manette Sony DualSense Edge.

