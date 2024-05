Smartphones : les 8 bonnes affaires pour la fin des French Days

Chez Frandroid, les smartphones sont notre spécialité. Si vous aviez l'intention d'en changer pendant les French Days, vous êtes alors au bon endroit. Nous avons déniché d'excellents rapports qualité-prix !

Pour cette première édition des French Days 2024, Frandroid couvre l’évènement afin de vous tenir informés sur les meilleures offres tech disponibles et vous permettre de faire de belles économies. Si vous attndiez cette occasion pour renouveler votre ancien smartphone, vous avez clairement bien fait d’attendre. Les meilleures références du moment sont à prix casser, et pour vous y retrouver parmis toutes ces offres, nous avons sélectionné pour vous les plus alléchantes que nous avons pu croiser jusqu’à maintenant. D’ailleurs, il y a suffisamment de choix pour trouver votre bonheur ! Et, si vous voulez une vision plus large du marché, rendez-vous sur notre guide des meilleurs smartphones du moment.

Les meilleures offres smartphones durant les French Days 2024

Samsung Galaxy A55 : une valeur sûre sur le milieu de gamme

Le Galaxy A55 est le nouveau milieu de gamme par excellence de chez Samsung. Après de très bons prédécesseurs, ce modèle est un investissement de choix et pensé pour durer dans le temps. À peine sortie, le voilà avec 20 euros de moins.

Les avantages du Samsung Galaxy A55

Un design digne des premium et un bel écran

Un meilleur SoC : l’Exynos 1480

Deux jours d’autonomie

Sorti à 499 euros, le nouveau Samsung Galaxy A55 s’affiche déjà moins cher grâce aux French Days : on le trouve à 459 euros sur le site de la Fnac, Darty, mais aussi Cdiscount.

Google Pixel 8 Pro + Buds Pro : le combo parfait

Avec les French Days, c’est le moment de faire le plein de technologie. Parmi les bonnes affaires du jour, on retrouve ce pack proposé par la Fnac et Darty qui regroupe le Google Pixel 8 Pro et les Buds Pro à moins de 830 euros. Les deux font la paire puisque vous pourrez profiter du savoir faire de la firme Mountain View à un prix plus doux.

Le pack Google Pixel 8 Pro, c’est quoi ?

Un téléphone soigné avec un écran bien calibré

Des photos ultra-plaisante boostées à l’IA

Sans oublier les 7 ans de mises à jour

Bonus : des écouteurs ANC offerts

Avec un prix barré à 1 329 euros, le pack Google Pixel 8 Pro avec Pixel Buds Pro est actuellement remisé à 829 euros sur le site de la Fnac. Cette offre aussi disponible chez Darty.

Il est aussi disponible en promotion à 819 euros chez Amazon avec le code promo FD10.

Apple iPhone 13 : un ancien premium toujours d’actualité

Grâce à leur excellente durée de vie et à un suivi logiciel exemplaire, les iPhone d’ancienne génération sont une bonne solution si l’on souhaite passer à Apple sans dépenser dans les 1 000 euros dans un modèle dernier cri. Par exemple, l’iPhone 13 sorti il y a un peu plus de deux ans est encore un bon choix en 2024, et il reste encore populaire puisqu’il fait partie du top 10 des smartphones les plus vendus en 2023.

Les atouts de l’Apple iPhone 13

Un design bien exécuté avec un bel écran OLED

La puissance de sa puce A15 Bionic

Un excellent appareil photo à deux capteurs

Au lieu de 909 euros lors de son lancement, l’Apple iPhone 13 (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 599 euros chez Amazon.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G : un smartphone équilibré rassurant

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro propose une fiche technique plutôt alléchante avec son écran ultra-fluide, son capteur principal performant et sa charge rapide. Si sa version 5G est plus performante que la 4G, cette dernière a tout de même l’avantage d’être actuellement affichée à un très bon prix durant les French Days.

Les points essentiels du Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Une dalle FHD+ 120 Hz de 6,67 pouces

Un capteur principal de 200 Mpx

Une charge rapide à 67 W

Habituellement proposé à 349 euros, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro (256 Go) est désormais affiché à 269,90 euros sur Amazon avec le code promo FD10.

Honor Magic 6 Pro : le smartphone aux grandes ambitions

Il n’est pas impossible aujourd’hui de s’acheter un smartphone premium avec une montre connectée en plus pour l’accompagner, sans pour autant payer le prix fort. La preuve est à trouver du côté de Honor, qui propose ses récentes références haut de gamme pour un prix jamais vu chez la Fnac, qui met en avant ce pack Magic 6 Pro + Watch GS3 avec plus de 500 euros de réduction.

Ce qu’il faut savoir sur ce pack Honor

Un smartphone Premium équipé d’un Snapdragon 8 Gen 3

Une montre connectée et endurante avec de multiples fonctions de santé

Un prix jamais vu

Notre test sur le Honor Magic 6 Pro.

Le Honor Magic 6 Pro a été lancé au prix de 1 299 euros et la Honor Watch GS 3 à 229 euros. En ce moment, le pack regroupant le smartphone + la montre est au prix de 999 euros chez la Fnac au lieu de 1 528 euros le tout. La même offre est disponible chez Darty.

Pack Honor Magic 6 Lite : un smartphone équilibré

Bien qu’il ne se démarque par totalement de la concurrence, ce smartphone milieu de gamme qui a obtenu la note de 7/10 à notre test s’avère tout à faire satisfaisant dans son ensemble et recommandable, surtout sous la forme d’un pack comprenant une enceinte Honor proposé à 299 euros au lieu de 349 euros chez Boulanger à l’occasion des French Days.

Les points forts du Honor Magic 6 Lite

Un design réussi avec des formes harmonieuses

Un écran Amoled, 120 Hz, et une bonne luminosité adaptative

Une bonne autonomie

Lancé en janvier dernier au prix de 399,99 euros, le Honor Pack Magic 6 Lite (256 Go) + Enceinte est proposé dans un pack à 299 euros chez Boulanger, accompagner d’une enceinte du même constructeur.

Pack Google Pixel 8 : un excellent photophone

Alors que l’annonce de son successeur de milieu de gamme est attendue dans les jours qui viennent, le très bon photophone Pixel 8 de Google profite d’une nouvelle mise sous les projecteurs grâce à une offre plus qu’intéressante.

Les points forts du pack Google

Un smartphone avec un excellent capteur principal et sept ans de mises à jour

Un bel écran 120 Hz

Sept ans de mises à jour

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Google Pixel 8.

Actuellement, le Google Pixel 8 est disponible à 526 euros au lieu de 649 euros sur Amazon avec le code promo FD10. On le trouve aussi en pack avec un Google Nest Hub (2e gen) à 599 euros chez Boulanger.

Samsung Galaxy A33 : une valeur sûre

Le Samsung Galaxy A33 a beau être sorti il y a deux ans, c’est une valeur sûre qui coche les bonnes cases pour plaire aux petits budgets. En perdant 190 euros de son prix, il devient une bonne affaire pendant les French Days.

Pourquoi choisir le Samsung Galaxy A33 ?

Un très bon écran Amoled lumineux

Une bonne polyvalence en photo

La longévité du suivi logiciel

Vous pouvez obtenir plus d’informations à travers notre test sur le Samsung Galaxy A33.

Habituellement à 399 euros, le Samsung Galaxy A33 5G voit osn prix baisser pendant les French Days, et s’affiche à 219 euros seulement sur le site Cdiscount.

Pour ne rien rater des French Days 2024

La première édition des French Days pour l’année 2024 se tiendra du mardi 30 avril à partir de 7h jusqu’au mardi 7 mai à 23h59. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Les French Days par marchands :

Les French Days par catégories :

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.