Decathlon Stilus E-Trail : -600 € sur ce vélo tout-terrain électrique conçu pour les parcours en montagne

Avec ses Stilus, Decathlon propose tout une gamme de vélos électriques tout-terrain et ceux-là sont juste ce qu'il faut pour les personnes ayant prévu trails et randonnés pour leurs prochaines vacances. Par exemple, le Stilus E-Trail est tout indiqué pour les trails en montagne et en ce moment, il est proposé à 2 399 euros au lieu de 2 999 euros chez Decathlon.

L’été approche à grands pas et certains auront probablement déjà établi des plans pour leurs prochaines vacances. Pour les personnes adeptes de grandes balades en plein air, des randonnées en forêt ou des trails dans les montagnes pyrénéennes ou vosgiennes, ce vélo tout-terrain électrique ne sera pas de trop. Avec son puissant moteur Bosch et un couple moteur élevé, ce Stilus E-Trail de Decathlon peut s’attaquer à tous les sommets et il profite en ce moment d’une réduction de 600 euros chez le distributeur français.

Le Decathlon Stilus E-Trail en quelques mots

Un vélo de trail robuste

Un lot complet d’équipements

Une puissance maximale de 440 W avec un couple de 65 Nm

Une autonomie maximale de 50 km

Au lieu de 2 999 euros habituellement, le Decathlon Stilus E-Trail est maintenant disponible en promotion à 2 399 euros chez Decathlon. De plus, il est possible de faire baisser encore la facture grâce aux aides de l’État pour l’achat de ce type de véhicule, leur montant dépend de votre situation fiscale.

Un VAE tout confort pour les prochains trails

Pour faire du trail, un vélo tout-suspendu est obligatoire pour supporter les terrains accidentés et ne pas se retrouver avec les muscles et les os en bouillie à la fin de la journée. Le Decathon Stilus E-Trail est robuste avec son cadre en aluminium mais met surtout le confort et la sécurité du conducteur en avant avec sa suspension avant dotée d’un débattement de 130 mm et un amortisseur arrière qui absorbe efficacement les impacts. Les pneus de 29 pouces sont aussi pensés pour les terrains difficiles avec leurs crampons pour une meilleure adhérence et leurs freins hydrauliques particulièrement efficaces.

Avec tous ces équipements et renforts pour assurer confort, stabilité et sécurité, le Decathlon Stilus E-Trail finit par peser lourd : jusqu’à 25 kg. Il n’est pas le plus pratique à emmener avec soi en vacances ou à monter dans une cage d’escalier et est loin d’être la monture la plus adaptée pour conduire en ville. Ce VAE est aussi livré avec des accessoires permettant d’améliorer la visibilité du cycliste et de signaler sa présence aux autres conducteurs : une sonnette, des éclairages avant et arrière et des catadioptres de roue.

De la puissance à revendre pour les parcours avec dénivelé

Le Decathlon Stilus E-Trail s’appuie sur un moteur Bosch Performance Line Gen3 d’une puissance nominale de 250 W et capable d’atteindre les 440 W. Avec son couple de 65 Nm, ce vélo est capable d’aborder les pentes les plus difficiles, ce qui est le strict minimum pour une monture conçue avant tout pour les trails en montagne. Tout est pensé pour un pédalage agréable en terrain raide. Même le groupe de transmission Microshift permet de profiter d’un pédalage naturel sur les chemins exigeants.

Alors que la plupart des VAE embarquent trois modes d’assistance, le Stilus E-Trail avec lequel on se montre plus exigeant est doté de cinq modes d’assistance : Walk, Éco, Tour, eMTB et Turbo, ces deux derniers étant dédiés aux terrains difficiles et pentus. Enfin, ce vélo électrique est équipé d’une batterie Bosch Powertube de 500 Wh qui offre jusqu’à quatre heures d’autonomie en une seule charge. C’est juste pour une journée en plein air mais au moins, la batterie met autant de temps à refaire le plein.

