À -40 %, la Blink Video Doorbell est une sonnette très abordable pour sécuriser son domicile

Les sonnettes connectées offrent la possibilité de voir qui sonne à la porte et d’ensuite interagir avec votre visiteur. La Blink Video Doorbell d’Amazon en est capable, et coûte aujourd’hui 47 euros seulement, contre 79 euros de base.

Les sonnettes connectées ont l’avantage d’embarquer une caméra afin de percevoir les visiteurs qui sonnent à la porte. Un appareil qui facilite votre quotidien et qui peut également faire office de caméra de surveillance. Certaines références demandent un budget assez conséquent, ce n’est le cas de la Blink Video Doorbell, qui s’affiche à un prix plus bas que d’habitude grâce à cette remise de 40 %.

Les avantages de la Blink Video Doorbell

Une sonnette discrète qui filme en Full HD

Pas d’abonnement requis

Une autonomie longue durée

Avec un prix conseillé à 79,99 euros, la sonnette connectée Blink Video Doorbell avec le Sync Module 2 est aujourd’hui remisée à 47,99 euros sur Amazon.

Une sonnette simple à installer

La Blink Video Doorbell est assez discrète que ce soit dans son coloris noir ou blanc. Avec son petit format rectangulaire, elle s’intègre sobrement avec une clôture, un portail ou un mur. Évidemment, cette petite sonnette est capable de résister aux intempéries (fonctionner entre -20 et 45 °C), mais aussi aux projections d’eau et de poussière grâce à la certification IP65.

Pour l’installer, un plateau se fixe au mur en utilisant les vis et chevilles fournies pour éviter qu’elle soit facilement arrachée par un passant. Elle se fixe ensuite sur le plateau d’un simple geste. Livrée avec deux piles AA censées durées jusqu’à deux ans, il est toutefois possible de la brancher à un câble déjà existant, ce qui évite d’avoir à changer les piles.

Un rendu correct de jour

Cette sonnette est dotée d’une petite caméra capable de filmer en 1080p. L’image est correcte, en particulier la journée, même si les couleurs ne sont pas des plus fidèles, et les images ont souvent tendance à être surexposées et cramées, notamment par temps couvert. On arrive tout de même à identifier un visiteur ou lire une plaque d’immatriculation. La nuit, les choses se compliquent, on perd clairement en détail et en qualité.

L’audio bidirectionnel est aussi de la partie, mais la discussion entre les deux interlocuteurs devient presque inaudible si une voiture passe. Elle peut faire office de caméra de sécurité, à condition de vous équiper d’un module de synchronisation (inclut ici). Il permet d’armer la sonnette et de la laisser filmer et même enregistrer localement des vidéos. Enfin, à travers l’application, vous allez pouvoir regarder le flux en direct, mais aussi de définir des zones de détection afin d’être notifié si du mouvement est perçu dans cette zone particulière. Et la bonne nouvelle, c’est qu’elle ne nécessite pas d’abonnement pour bénéficier de ces fonctionnalités, ni même pour enregistrer les clichés si vous connectez un stockage USB.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test sur la Blink Video Doorbell d’Amazon.

