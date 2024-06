Le meilleur forfait 5G vient d’apparaître : 120 Go pour moins de 9 €/mois

Combiner une grosse enveloppe de données mobiles en 5G et un prix mini n’est pas impossible. La preuve avec ce tout nouveau forfait Red by SFR incluant 120 Go 5G pour seulement 8,99 euros par mois.

Si les forfaits mobile à moins de 10 euros font fureur, ces offres ne sont pas toujours généreuses. Sur ce point, RED by SFR tire son épingle du jeu et n’hésite pas à sortir de son chapeau des offres très intéressantes, comme cette nouvelle offre de 120 Go en données 5G pour seulement 8,99 euros par mois. Parfait pour faire le plein de données mobiles à prix doux.

Que propose ce forfait Red ?

120 Go de données 5G en France, et 24 Go en UE/DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Sans engagement et sans condition de durée

Le forfait mobile 120 Go en 5G chez RED by SFR est en ce moment disponible à 8,99 euros par mois. Cette offre est sans engagement.

Un forfait très généreux, même à l’étranger

La tendance est aux gros forfaits, et avec cette offre, vous avez un montant de data très confortable avec 120 Go de données 5G. Ce forfait s’adresse donc essentiellement aux personnes qui ont besoin d’être connectées en permanence. Que ce soit lors de déplacements réguliers, ou bien celles et ceux dont la connexion Wi-Fi laisse à désirer. Une quantité de data conséquente, sans être limité dans vos faits et gestes pour pouvoir naviguer sur Internet, binge watcher vos séries préférées, écouter votre service de streaming musical, consulter vos réseaux sociaux et même faire du partage de connexion. De quoi avoir l’esprit tranquille sans à se préoccuper de la facture à la fin du mois. Notez que le débit est réduit au-delà.

À l’étranger, l’enveloppe est assez généreuse : à savoir 24 Go à utiliser tous les mois depuis l’Europe et les DOM. Une enveloppe largement suffisante pour être confortable en voyage, surtout lorsqu’il n’y a pas de Wi-Fi à proximité. Néanmoins, si ce n’est pas assez pour vous, vous avez toujours la possibilité de rajouter 5 euros par mois à votre forfait pour bénéficier de 35 Go dans l’Union européenne et dans les DOM, dont 20 Go en Suisse, Andorre, au Canada et aux États-Unis.

Des communications illimitées, sur l’un des meilleurs réseaux

Le forfait de RED by SFR comprend aussi les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Union européenne et les DOM. Notez tout de même que les appels sont limités à 3h maximum chacun. De même, les appels, SMS et MMS illimités sont limités à 200 destinataires différents par mois.

Le forfait fonctionne évidemment avec le réseau de SFR, qui dispose d’ailleurs d’un réseau d’antennes national qui a gagné en qualité ces dernières années, que ce soit en 4G ou en 5G.

Le changement d’opérateur se fait sans coupure si vous souhaitez conserver votre numéro. Vous pouvez en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO, on vous explique comment le récupérer ici. Notez d’ailleurs que vous devez rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe.

