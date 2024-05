Plus besoin de chercher le meilleur forfait 5G, il est ici : 150 Go à 9,99 €/mois

Les forfaits 5G généreux en data sont généralement chers mais dernièrement, les opérateurs dégainent tour à tour la meilleure offre et le dernier à avoir tiré est NRJ Mobile avec un nouveau forfait 5G sans engagement avec une grosse enveloppe de 150 Go de données mobiles pour moins de 10 euros par mois !

Au départ, les forfaits 5G étaient plutôt onéreux, beaucoup plus que les forfaits 4G. Cependant, avec l’inflation et les augmentations des prix et des taxes de tous les côtés, nous sommes plus à même de nous diriger vers des forfaits pas chers, sans engagement et qui n’augmentent par leur tarif au bout d’un an. En ce moment, plusieurs opérateurs concourent à la meilleure offre sur un forfait 5G et on dirait bien que NRJ Mobile remporte la palme avec ce forfait de 150 Go à seulement 9,99 euros par mois.

Que propose ce forfait 5G de NRJ Mobile ?

Une grosse enveloppe de 150 Go en 5G

18 Go de données en 4G depuis l’Europe et les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Le réseau Bouygues Télécom

En ce moment, le forfait 5G de 150 Go de NRJ Mobile est maintenant disponible à 9,99 euros par mois. La carte SIM est facturée à 1 euro et comme d’habitude chez cet opérateur, c’est sans engagement et le montant n’augmente pas au bout d’un an !

Le meilleur rapport Go/prix d’un forfait 5G à ce jour !

Ce nouveau forfait 5G de NRJ Mobile convient à celles et ceux qui cherchent à réduire leurs dépenses mensuelles sans vouloir sacrifier leur consommation de données mobiles. Sachant que l’on consomme en moyenne une quinzaine de Go par mois, il y a de quoi faire avec cette gigantesque enveloppe de 150 Go. Surfer sur le web, regarder une série en streaming, créer un point de connexion pour son laptop, jouer en ligne ou streamer, tout est permis, d’autant plus que l’on peut profiter de la force du réseau 5G.

On peut ainsi profiter des meilleurs débits en France métropolitaine, tandis que dans les pays de l’Union européenne et les DOM, on profite uniquement du réseau en 4G. Les débits sont, certes, plus faibles, mais cela n’impacte en rien les usages du quotidien comme la navigation et l’utilisation d’applications. Toutefois, l’enveloppe se retrouve ici réduite à seulement 18 Go, il faut donc penser à modérer son utilisation et se limiter aux usages nécessaires comme la géolocalisation ou la navigation web.

Avec la qualité du réseau Bouygues Télécom

Comme la majorité des forfaits mobiles que compte le marché, les télécommunications sont illimitées, du moins dans une certaine mesure. Les appels, SMS et MMS depuis la France sont dits illimités, idem pour les appels, SMS et MMS depuis et vers l’UE et les DOM. Mais en réalité, il y a des conditions à respecter, à savoir une limite de trois heures par appel et une autre de 129 destinataires par mois, dont 99 depuis l’UE et les DOM.

Enfin, rappelons que NRJ Mobile est un MVNO, un opérateur virtuel qui ne possède pas sa propre infrastructure réseau, mais qui emprunte celle d’un des quatre géants des télécoms. Avec un forfait NRJ Mobile, on profite du réseau Bouygues Télécom réputé pour être le réseau n°2 de France, derrière Orange, d’après les derniers relevés de l’ARCEP. En termes de couvertures, le réseau 5G de Bouygues s’étend sur plus de 25 % du territoire et adopte une stratégie entre déploiement rapide et débits les plus performants.

Si vous voulez conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez tout à fait en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO. Si vous ne savez pas comment le récupérer, on vous explique tout ici. En faisant ainsi, le changement d’opérateur se fera sans coupure.

Les meilleurs forfaits 5G Forfait Mobile B&You

130 Go Appels illimités 130 Go en France 35 Go en Europe 11.99€ /mois Découvrir SFR Forfait Mobile 5G

100 Go Appels illimités 100 Go en France 100 Go en Europe 15.99€ /mois 30.99€ Pendant 6 mois Découvrir Free

Forfait Free 5G 300 Go Appels illimités 300 Go en France 35 Go en Europe 19.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits 5G

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.