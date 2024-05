Xiaomi vend au rabais sa Pad 6 : une puissante tablette Android, dans sa version avec le plus de stockage

Équilibrée et polyvalente, la Xiaomi Pad 6 avait décroché une place de choix dans notre top 3 des meilleures tablettes pas chères lors de sa sortie. Et le rapport qualité/prix de cette très bonne tablette Android devient encore plus intéressant dans sa version 256 Go de stockage grâce à une promotion sur le site officiel de Xiaomi : 299 euros au lieu de 499 euros.

Bien que le marché des tablettes tactiles ne soit pas toujours au beau fixe, surtout du côté de celles sous Android, certaines parviennent malgré tout à tirer leur épingle du jeu. C’est le cas de la Xiaomi Pad 6 qui, avec son écran rafraichi à 144 Hz, sa puce performante même en jeu et son autonomie généreuse, a réussi à décrocher la note de 8/10 lors de notre test. Cerise sur le gâteau, si Xiaomi la proposait déjà à un prix abordable à sa sortie, même dans sa version 256 Go de stockage, elle l’est encore plus aujourd’hui avec une baisse de 200 euros.

Les points forts de la Xiaomi Pad 6

Un écran 11 pouces rafraichi à 144 Hz

De bonnes performances, même en jeu

Une autonomie conséquente avec sa batterie de 8.840 mAh

Au lieu de 499,90, la Xiaomi Pad 6 (256 Go) est maintenant à 299,90 euros sur le site officiel de Xiaomi.

Une tablette avec un excellent rapport qualité/prix

Bien que son design soit plutôt classique, la Xiaomi Pad 6 présente des finitions convaincantes, avec son châssis métallique aux angles arrondis et sa finesse. Une tablette particulièrement agréable en main, bien qu’assez lourde puisqu’elle pèse tout de même 490 g, soit 21 g de plus que la Pad 5.

À l’arrière, le bloc photo rappelle fortement celui du Xiaomi 13. Il embarque ainsi un capteur de 13 Mpx (f/2,2), tandis qu’à l’avant se trouve un capteur de 8 Mpx avec la même ouverture. Vous vous en doutez, avec de tels capteurs, la qualité des photos et selfies est plutôt médiocre, mais pour une tablette tactile, c’est correct. Côté autonomie, avec sa batterie de 8.840 mAh, Xiaomi promet 16 heures de lecture vidéo, 23 heures de lecteurs et 65 heures de musique, ce qui est plus que correct pour cette gamme de tablettes, surtout avec la recharge de 33 W qui permet de refaire le plein en environ 1h40.

Des performances honorables

Avec sa dalle IPS LCD de 11 pouces qui affiche une définition de 2 880 x 1 800 pixels et qui prend en charge le HDR10 et le Dolby Vision, la Xiaomi Pad 6 offre un écran de qualité qui la rapproche des modèles premium. Les couleurs sont fidèles, la définition très bonne. Mais le véritable point fort est sans aucun doute son taux de rafraichissement de 144 Hz, ce qui n’est pas courant sur une tablette tactile. Un vrai plus pour un usage gaming. À cela s’ajoute une luminosité qui peut monter à 550 cd/m², ce qui est plus que correct pour une tablette de cette gamme et suffisant, à moins que vous souhaitiez jouer en plein soleil.

Enfin, avec son processeur Snapdragon 870 couplé à 8 Go de RAM LPDDR5 dans cette configuration, la Xiaomi Pad 6 assure de belles performances. On peut ainsi se lancer dans le montage en 4K sans trop de souci. Nous avons même réussi à faire tourner Fortnite avec les paramètres graphiques à fond à 60 FPS lors de notre test. Et on aurait d’ailleurs aimé pouvoir aller plus loin pour exploiter pleinement le taux de rafraichissement de 144 Hz.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Xiaomi Pad 6.

Afin de comparer la Xiaomi Pad 6 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures tablettes tactiles du moment.

