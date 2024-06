Le Forfait 2 € de Free devient un forfait illimité grâce à cette offre sur le Booster 20 Go

La bataille des forfaits pas chers bat son plein et récemment, c'est Free qui est rentré dans la mêlée avec non pas une offre sur un forfait ou une série limitée, mais une réduction sur cette option qui change la donne. Le Booster 20 Go a la particularité de faire du forfait 2 € un forfait illimité, et grâce à sa baisse de prix, il est possible de profiter d'un forfait illimité de 20 Go dès 3,99 euros par mois !

Free a fait il y a quelques années la promesse de ne pas augmenter le prix de ses forfaits, mais pas de ses options… Ainsi, nous avions remarqué le mois dernier que le prix du Booster de 20 Go était passé de 2,99 €/mois à 4,99 €/mois, sans qu’il y ait toutefois de répercussions sur les factures des anciens abonnés. Aujourd’hui, l’opérateur se fait à moitié pardonné avec cette baisse sur le Booster de 20 Go qui descend à 3,99 euros par mois, ce qui est tout de même une belle offre pour un forfait 4G de 20 Go avec appels illimités.

Le Booster Free 4G, c’est quoi ?

Une rallonge de 20 Go de data en 4G sur le Forfait 2 €

Des appels illimités au lieu de 2 heures par mois

Une option sans engagement, à l’instar du Forfait 2 €

Au lieu de 4,99 euros par mois habituellement, le Booster de 20 Go de Free est maintenant disponible à 3,99 euros par mois. Cette option s’applique sur le Forfait 2 € à 2 euros par mois en temps normal, mais gratuit pour les abonnés Freebox. Ces derniers peuvent ainsi profiter d’un forfait illimité de 20 Go à seulement 3,99 euros par mois.

Un forfait boosté pour vraiment pas cher !

Idéal pour les petits budgets, le forfait 2 € de Free propose des services limités à une enveloppe de 50 Mo de data, 2 heures d’appel par mois et SMS/MMS illimités. Autant dire qu’il s’adresse avant tout à celles et ceux qui peuvent se passer de leur smartphone, mais si l’on a besoin de plus de data, Free propose une option Booster qui upgrade considérablement ce forfait. Avec ce boost, le forfait 2 € passe à une enveloppe de 20 Go de data en 4G, dont 10 Go en roaming.

Pour ceux ne possédant pas de Freebox, ce forfait boosté revient à 5,99 euros par mois mais étant donné que le forfait 2 € est gratuit pour les abonnés Freebox, le forfait boosté leur coûte seulement 3,99 euros par mois. Comme d’habitude avec les forfaits petit prix, les prix n’augmentent pas au bout d’un an et c’est sans engagement. Il faut toutefois débourser 10 euros pour la carte SIM lors de la souscription à l’offre, que l’on soit un nouvel abonné ou déjà client.

De 2 heures d’appel par mois aux appels illimités

Avec ce booster, les télécommunications avec ce forfait deviennent aussi totalement illimitées. Si le forfait 2 € proposait les SMS/MMS illimités et une limite de 2 heures d’appel par mois, le forfait boosté fait profiter des appels illimités histoire de bien être en phase avec la concurrence. Il est de plus possible de passer sans surcoût des appels vers les numéros fixes d’une centaine de destinations comme les États-Unis, l’Afrique du Sud, la Chine, le Canada et bien d’autres !

Pour en savoir encore plus, lisez notre avis complet sur les offres mobiles de Free.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir à Orange lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

