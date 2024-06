La Nintendo Switch OLED est de retour en promotion ce dimanche seulement avec 100 € de réduction

Pour les personnes n'ayant pas encore eu la chance d'avoir une Nintendo Switch OLED, voilà le bon plan à ne pas manquer ce week-end ! Aujourd'hui et seulement aujourd'hui, la meilleure console de Big N est en promotion chez Rakuten où elle se négocie à 244,99 euros au lieu de 349 euros lors de son lancement.

On a eu la Nintendo Switch première du nom qui a chamboulé le monde du gaming, puis la Nintendo Switch Lite entièrement portable, et enfin la Nintendo Switch OLED qui est la meilleure version des trois. Plusieurs années après sa sortie, le succès de cette console ne redescend toujours pas, il faut dire qu’il s’agit de la seule console hybride du marché et l’une des seules à faire tourner les jeux de licences historiques comme The Legend of Zelda. Ce dimanche seulement, la Nintendo Switch OLED est disponible avec plus de 100 euros de baisse chez Rakuten.

Pourquoi on aime la Nintendo Switch OLED

Son écran OLED de 7 pouces aux fines bordures fines

Un design revu et même modernisé

Le port Ethernet sur le dock

Au lieu de 349,99 euros lors de son lancement, la Nintendo Switch OLED est maintenant disponible en promotion à 244,99 euros chez Rakuten avec le code promo RAKUTEN15 valable ce dimanche seulement.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Nintendo Switch OLED. Le tableau s’actualise automatiquement.

La meilleure version de la Nintendo Switch

La Nintendo Swicht OLED reprend les mêmes caractéristiques que la première déclinaison de la console (format hybride, dock, Joy-Con détachables, etc…) et comme son nom l’indique, elle remplace l’écran LCD par une somptueuse dalle OLED. Celle-ci est d’ailleurs plus grande puisqu’elle passe à une diagonale de 7 pouces (contre 6,2 pouces pour la première Switch) et s’octroie des bordures plus fines afin de profiter d’une meilleure immersion lorsqu’on l’utilise en mode portable.

La partie hardware n’a en revanche pas bougé. Cette console s’appuie toujours sur un SoC Tegra X1+ de Nvidia, une puce dont la dernière version est sortie il y a maintenant… cinq ans. C’était à l’occasion de la mise à jour de la Switch première du nom, il faut aussi savoir que le Tegra X1 fut conçu à l’origine pour la box Shield TV de Nvidia sortie en 2015, soit il y a neuf ans maintenant. Pas étonnant que la puissance de la console fasse l’objet de controverses, la Nintendo Switch vit effectivement ses dernières années avant que la Switch 2 ne prenne définitivement le relais.

Une révision bienvenue plus qu’une vraie rupture

En plus de sa nouvelle dalle, la Nintendo Switch OLED accueille quelques nouveautés bienvenues au niveau de son design. Tout d’abord, le dock arbore des coins joliment arrondis, un logo plus discret et un nouveau port Ethernet. Nintendo a toutefois retiré les patins sous l’objet, ce qui le rend glissant sur une surface. En ce qui concerne la console en elle-même, elle se dote d’une nouvelle béquille à l’arrière et est légèrement plus lourde d’une vingtaine de grammes que la première Nintendo Switch.

L’espace de stockage a lui aussi été revu puisqu’il passe de 32 Go à 64 Go, sachant qu’il y a toujours la possibilité d’étendre cette capacité avec une carte microSD. Pour ce qui est de l’autonomie, elle ne bouge pas puisqu’on retrouve la même batterie de 4 310 mAh capable de tenir jusqu’à 9 heures sur une charge. On remarque qu’au final, les changements ne sont pas si nombreux et sont surtout d’ordre esthétique puisque les performances n’ont pas évolué, tout comme la résolution de l’affichage qui reste à 720p en mode portable et à 1080p en docké.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Nintendo Switch OLED.

Afin de comparer la Nintendo Switch OLED avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures consoles de jeux du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.