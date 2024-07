30 €, c’est le prix fou de ses écouteurs sans fil Sony pendant les soldes d’été

Sorties il y a trois ans, les Sony WF-C500 sont encore de bons écouteurs sans fil. S'ils ne sont pas sans défauts, ils ont aujourd'hui un sérieux atout en tombant à 30 euros grâce aux soldes, contre 100 euros à leur lancement.

À côté de sa référence haut de gamme, les WF-1000XM5, Sony pense aussi aux petits budgets en concevant des écouteurs plus abordables comme les WF-C500. Ces derniers ont beau être sortis en 2021, ils restent très recommandables, pour leur bon confort de port, leur autonomie et surtout leur qualité audio. Lancés à 100 euros, aujourd’hui, on les trouve à seulement 30 euros à l’occasion des soldes.

Les atouts des Sony WF-C500

Des écouteurs légers et confortables

Une qualité audio réussie

Une autonomie de plus de 10 heures

Lancés initialement à 100 euros en 2021, puis réduits à 59 euros, les écouteurs sans fils Sony WF-C500 se négocient à seulement 30 euros sur le site E. Leclerc. On les trouve également au même prix sur le site d’Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant les Sony WF-C500. Le tableau s’actualise automatiquement.

Des écouteurs endurants et confortables, même en cas d’utilisation sportive

Les Sony WF-C500 changent de ce que l’on peut connaître sur les modèles plus premium de la marque. Ces écouteurs sans fil se veulent plus compacts, à commencer par le boîtier. Avec son format cylindrique, ses petites dimensions et son poids de 35 g, il est facilement transportable et peu encombrant. Vous allez pouvoir les emmener partout avec vous. Ils sont aussi de très bons compagnons de route, car durant notre test, ils ont fonctionné en boucle pendant 12h20 avant de s’éteindre. Le boîtier de charge lui offre 10 heures supplémentaires. Et si vous avez besoin de faire le plein d’énergie en urgence, une charge rapide de 10 minutes vous donne jusqu’à 60 minutes d’autonomie.

Pour revenir sur les oreillettes, elles sont confortables et légères. Avec seulement 5,4 g sur la balance pour chaque écouteur, on peut les utiliser pendant plusieurs heures sans ressentir la moindre gêne. Grâce à leur format intra-auriculaire, elles s’adaptent parfaitement à vos oreilles pour un confort optimal, et un bon maintien. Ils sont agréables à porter, et sont même certifiés IPX4 pour résister à l’eau, aux éclaboussures et à la sueur. Vous pourrez donc les porter sans craindre durant une session de course à pied. Quant aux commandes, on retrouve des boutons physiques, ce qui n’est pas pour nous déplaire. Il sera ainsi possible de lancer un morceau, l’arrêter, de passer au suivant, de régler le volume, mais aussi d’accéder à l’assistant vocal de votre smartphone et de passer des appels.

Un rendu audio de qualité pour leur prix

Malgré leur format intra-auriculaire, Sony fait l’impasse sur la réduction de bruit active. Une absence qui nous a empêché de mettre un 9/10 aux écouteurs de la firme nippone. Toutefois, ils proposent une bonne isolation passive et intègrent même la technologie DSEE, propre à Sony, afin de garantir un son riche et de restituer un son haute qualité fidèle à l’enregistrement original pour une expérience authentique. La firme japonaise propose également la technologie 360 Reality Audio donnant un effet surround, et une impression plus réaliste.

Côté audio, les WF-500 sont équipés de transducteurs dynamiques de 5,8 mm de diamètre. À l’écoute, ils proposent un son particulièrement agréable avec un traitement très flatteur. Les graves sont bien mis en avant, les bas médiums sont aussi très présents afin de renforcer le côté enveloppant et de mettre en avant les voix des artistes. En revanche, les hauts médiums sont légèrement plus effacés, sans à être gênant. Dans l’ensemble, ils s’en sortent particulièrement bien. Ils proposent un rendu bien défini, permettant d’isoler facilement n’importe quel instrument sur la large scène sonore. Quant aux codecs, ils ne profitent pas du codec LDAC ou du Bluetooth multipoint, et ne prennent en charge que les codecs les plus classiques du marché, l’AAC et le SBC.

Vous souhaitez en savoir plus ? Découvrez notre test sur les Sony WF-C500.

Lire aussi

Écouteurs sans fil : les meilleurs écouteurs Bluetooth à choisir en 2024

Ne ratez rien des soldes d’été 2024 avec Frandroid

Les soldes d’été 2024 se déroulent du mercredi 26 juin à 8h jusqu’au mardi 23 juillet prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoingnez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargerz notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.