Ce pack TV LG C3 65 pouces + barre de son est à prix sacrifié pendant ce week-end des soldes

Fort de sa réputation, LG propose des téléviseurs de très bonne qualité. Si le modèle C3 a été remplacé cette année, il reste une excellente référence à s’offrir. D’autant plus que durant les soldes, la version de 65 pouces est proposée avec une barre de son à un super prix.

Lorsqu’on se penche sur le marché des téléviseurs, difficile de passer à côté de LG. Depuis plusieurs années, le constructeur sud-coréen multiplie les références sur le secteur avec ses écrans OLED. La gamme C3 de 2023 a d’ailleurs connu un véritable succès et a obtenu la note de 9/10 à notre test. Elle plaît pour sa dalle lumineuse, son rendu extrêmement qualitatif, ainsi que ses fonctionnalités gaming particulièrement appréciable pour satisfaire les plus exigeants. Pendant les soldes, c’est le meilleur moment pour l’obtenir puisque la version avec une diagonale de 65 pouces est disponible à un meilleur prix grâce à cette offre.

Ce qu’on apprécie du TV LG OLED65C3

Une dalle OLED très lumineuse de 65 pouces

WebOS avec de nouvelles fonctions

Quatre ports HDMI 2.1

Petit plus : une barre de son 2,1

Avec un prix barré à 3 072,40 euros, le TV LG OLED65C3 avec la barre de son LG SQC2 se négocie aujourd’hui en promotion à 1 486,61 euros sur le site pccomponentes.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le LG OLED65C3. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une dalle grande et lumineuse

Sur la génération 2023 de sa gamme C, LG a une nouvelle fois mit un point d’honneur à proposer une dalle OLED lumineuse. Ce modèle de 65 pouces dispose d’une dalle OLED EX plus lumineuse que son prédécesseur. Pour les films et les séries, le téléviseur propose une image vraiment sublime. Cette version offre une excellente qualité et une très bonne fidélité des couleurs, notamment en mode Filmmaker. Bien sûr, il est compatible avec les normes HDR, HDR10 (mais toujours pas HDR10+) ou encore Dolby Vision IQ. De quoi obtenir de très nombreux détails sur les différentes scènes, et ce même avec des zones sombres et d’autres bien plus claires sur la même image.

À l’intérieur, le processeur Alpha 9 Gen 6, permet d’obtenir une meilleure réactivité dans les ajustements des images, et fait une meilleure mise à l’échelle des contenus par rapport au modèle C2. Côté audio, on a droit aux formats Dolby Atmos et DTS:X. Cette référence profite aussi de la technologie WOW Orchestra développée par LG, qui une fois associé avec une barre de son de la marque, permet d’obtenir un effet plus immersif. Autrement, le design fait toujours forte impression avec ses lignes épurées, ses fines bordures ainsi que son pied métallique solide sur toute la longueur.

Un TV aussi à l’aise pour lancer les jeux vidéos

Le modèle C3 est un téléviseur polyvalent : les joueuses et les joueurs peuvent brancher leur Xbox Series ou la PlayStation 5 via les ports HDMI 2.1. L’affichage 4K et le taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz apporte la fluidité nécessaire pour jouer dans les meilleures conditions. On profite aussi des fonctions VRR, ALLM ainsi que la compatibilité FreeSync Premium et G-Sync de Nvidia pour lutter contre les déchirures d’écran.

Enfin, cette smartTV embarque la version de WebOS 23. Elle change d’apparence et intègre des Quick Card, de nouvelles notifications, un mode d’image personnalisé et de nouveaux menus de fonctions raccourcis. Cet OS devient plus simple et bien plus rapide. Bien entendu, on peut accéder rapidement aux applications phares, comme Netflix, Disney +, Prime Video ou YouTube. Il est aussi compatible avec les différents assistants vocaux du marché.

Plus d’informations dans notre test sur le téléviseur LG OLED65C3.

