L’iPhone 14 Plus ne résiste pas aux soldes et perd près de 450 € avec cette offre Boulanger

Il n’est pas rare de trouver des promotions sur les iPhone d’Apple durant les soldes. Aujourd’hui, c’est au tour de l’iPhone 14 Plus de s’afficher à un meilleur prix : 722 euros au lieu de 1 169 euros au départ grâce à cette offre.

Apple a délaissé son format Mini au profit d’un modèle plus grand comme l’iPhone 14 Plus. Il se trouve être tout son contraire, avec un écran et une batterie plus grande. Proposé à un tarif élevé à sa sortie, le voilà pendant les soldes avec près de 450 euros de réduction.

L’iPhone 14 Plus et ses atouts

Un grand écran très agréable pour jouer ou regarder des choses

Une puissance à toute épreuve

Une autonomie solide

De base à 1 169 euros, l’iPhone 14 Plus d’Apple (128 Go) est aujourd’hui proposé à 772,99 euros chez Boulanger, mais grâce à un bonus de reprise de 50 euros, il peut vous revenir à 722,99 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Apple iPhone 14 Plus. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un grand smartphone endurant

L’iPhone 14 Plus est tout simplement un iPhone 14 en plus grand. La prise en main en perd un peu en facilité d’utilisation, mais il compense cela en étant incroyablement léger. La bonne nouvelle est qu’il offre une expérience de jeu et de visionnage beaucoup plus confortable avec cette grande dalle de 6,7 pouces, contre 6,1 pouces pour le modèle classique. Sa dalle OLED est de très bonne qualité, mais reste limité à 60 Hz… La navigation reste tout même très agréable et optimisée.

Ce grand smartphone accueille surtout une plus grosse batterie et promet donc une meilleure autonomie. Durant notre test, il s’est avéré être un véritable champion durant notre test. Il a pu atteindre sans problème les deux jours d’autonomie consécutifs. Et, si vous avez une utilisation intensive, vous devriez tenir sans souci la journée. En revanche, sa charge lente l’empêche d’avoir la note de 10/10 sur cette catégorie.

Un iPhone toujours performant

Pour fonctionner, le modèle Plus bénéficie de la puce des iPhone 13 Pro : la A15 Bionic, avec un CPU de 6 cœurs et un GPU de 5 cœurs. Un léger gain de puissance par rapport au modèle précédent, mais sans grande évolution. Il sera capable de gérer tout type de tâche (applications lourdes, jeux 3D) sans ralentissement. Puis, l’expérience utilisateur est irréprochable avec iOS 17 (très prochainement iOS 18) et l’écosystème Apple reste toujours fluide et simple à utiliser.

Pour finir sur la partie photo, l’iPhone 14 Plus se compose de deux capteurs de 12 mégapixels avec un objectif grand-angle et ultra grand-angle. Dans l’ensemble, il propose une expérience satisfaisante dans des conditions favorables, avec des couleurs naturelles et un déclencheur excessivement rapide. En revanche, il peine un peu à s’imposer sur des situations plus difficiles, comme de nuit. La caméra selfie intègre désormais un autofocus. Les clichés sont réussis, mais on regrettera l’absence d’un téléobjectif pour le prix.

Retrouvez plus de détails dans notre test sur l’Apple iPhone 14 Plus.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.