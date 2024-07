iPad 10 : c’est la première fois qu’on voit une telle réduction pour la tablette abordable de la Pomme

En quête d’une tablette Apple sans vous ruiner ? Le Prime Day d’Amazon pourrait bien être l’occasion que vous attendiez ! L’iPad 2022 d’Apple profite en effet d’une jolie réduction et passe de 589 euros à son lancement à 365 euros aujourd'hui. Du jamais vu pour cette dixième génération.

Dernière mise à jour de la tablette d’entrée de gamme d’Apple, l’iPad 2022 a surtout accusé une hausse de prix significative pour un nombre limité d’améliorations. De quoi refroidir plus d’un aficionado de la marque. Reste que la tablette fait honneur à la réputation d’Apple, avec des finitions et un écran de qualité, couplés à de belles performances. Et le Prime Day d’Amazon marque l’occasion de corriger son plus gros défaut : son prix, avec une réduction de près de 40 %.

Les trois points forts de l’Apple iPad 10 (2022) ?

Un écran lumineux et bien calibré

Une qualité de finitions haut de gamme

L’expérience iPadOS complète, riche et fluide

Au lieu de 589 euros à son lancement, puis réduit officiellement à 439 euros par Apple il y a quelques mois, l’iPad 10 (Wi-Fi – 64 Go) est maintenant disponible en promotion à seulement 365 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Apple iPad 10. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un design repensé pour une meilleure prise en main

Avec la dixième génération de sa tablette abordable, Apple est parvenu à remettre aux goûts du jour son iPad. Exit les bordures autour de l’écran et le bouton Touch ID au centre. L’écran offre ainsi une meilleure immersion, notamment avec des bordures égalisées. Un design hérité des modèles haut de gamme qui s’intègre parfaitement dans cette gamme.

Malgré une technologie d’affichage quelque peu dépassée (LCD), l’iPad ne donne jamais l’impression de mauvaise qualité. Sa dalle de 10,9 pouces en 1 640 x 2 360 pixels fait illusion et se montre suffisante pour surfer sur la toile, jouer à des petits jeux, regarder des vidéos ou encore lire des articles. Pesant seulement 477 grammes, l’iPad 2022 est plaisant à manipuler. Plaisir renforcé par les nouvelles tranches plates en aluminium qui rappellent l’iPhone. In fine, bien que cette tablette se positionne comme de l’entrée de gamme, Apple n’a pas lésiné sur les finitions et la qualité de fabrication.

Une tablette familiale efficace

Bien que cette génération ait accusé une augmentation de prix significative par rapport à la précédente, l’iPad 2022 aurait pu être encore plus cher si Apple avait choisi d’intégrer sa puce maison. Fort heureusement, la tablette d’entrée de gamme embarque la puce A14 Bionic que l’on retrouvait déjà sur l’iPhone 12. Et elle a encore de beaux restes. Le processeur suffit amplement aux utilisations auxquelles se destine cette tablette, à savoir le loisir. Si vous prévoyez un usage plus intensif, un modèle plus récent et/ou plus puissant vous correspondra mieux.

Si ce n’est pas le cas, alors l’iPad 2022 vous satisfera sans aucun doute. D’autant qu’elle profite bien évidemment de l’expérience iPadOS qui apporte une plus-value dans les usages. Simple à prendre en main, ce système d’exploitation regorge d’applications, de widgets et ne manque aucunement de fluidité, même sur une tablette d’entrée de gamme de deux ans. Enfin, côté autonomie, l’iPad tient facilement une journée et demie en usage intensif, ce qui n’est pas rien, et il ne faudra qu’un peu plus d’une heure pour la recharger complètement avec un chargeur 25W via son port USB-C.

Découvrez tous les détails dans notre test dédié à l’iPad 10 (2022).

Amazon Prime Day 2024 : tout ce qu’il faut savoir

Le premier Prime Day de l’année 2024 se déroule du 16 au 17 juillet. Cependant, les promotions mises en avant ne sont pas accessibles à tout le monde. Les offres sont exclusivement réservées aux membres Prime.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

